Afrin için telefon diplomasisi; Çavuşoğlu, ABD'li meslektaşıyla görüştü

Afrin operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin, ABD'nin talebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kişisel Twitter hesabından operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. #BirGeceAnsızınGelirizDedik #ZeytindalıHarekatı" ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri görüştü

Bakanlığın Facebook sitesinden görüşmeyle ilgili yayınladığı açıklamada, "ABD'nin girişimiyle 20 Ocak tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında bir telefon görüşmesi yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca görüşmede ‘Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve barışçıl çözüm sürecinin BM çatısı altında devam ettirilmesi ile ilgili konuların ele alındığı, bu süreçlerin Soçi'de geniş bir katılımla toplanacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kogresi'nin sayesinde kolaylaşacağı' vurgulandı.

Uluslararası ve ikili gündemin diğer bazı konularına da değinildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya ve ABD dışişleri bakanları, yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri görüştü

Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları da görüştü

Çavuşoğlu ve Tillerson görüşmesiyle eş zamanlı olarak Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Valeriy Gerasimov ve Joseph Dunford'ın da Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi geldi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır" dendi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da harekat öncesi ABD'li ve Rus mevkidaşlarını bilgilendirdiği açıklandı.