ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarından Suriye görüşmesi

Afrin operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan harekat başlatmasıyla eş zamanlı olarak Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Valeriy Gerasimov ve Joseph Dunford da Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır" dendi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da harekat öncesi ABD'li ve Rus mevkidaşlarını bilgilendirdiği açıklandı.