T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarından Suriye görüşmesi

Genelkurmay başkanları görüşmesi, Türkiye'nin Afrin'e hava harekatı başlattığı haberiyle eş zamanlı gerçekleşti

20 Ocak 2018 20:36

Afrin operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan harekat başlatmasıyla eş zamanlı olarak Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Valeriy Gerasimov ve Joseph Dunford da Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi geldi. 

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır" dendi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da harekat öncesi ABD'li ve Rus mevkidaşlarını bilgilendirdiği açıklandı. 

ETİKETLER

afrinoperasyonsuriyeabdrusya

İlgili Haberler

Afrin'de son durum: TSK havadan harekata başladı; ÖSO, YPG bölgesine girdi

Diyarbakır'dan havalanan savaş uçaklarının Suriye sınırını bombalamaya başladığı kaydedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24