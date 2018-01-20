Afrin'de son durum: TSK havadan harekata başladı; ÖSO, YPG bölgesine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiilen' başladığını duyurduğu Afrin operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri havadan harekata başladı. Diyarbakır'dan havalanan uçakların hedefleri vurduğu belirtilirken, Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de PYD'nin kontrolündeki bölgeye girdiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, saat 17.00’de başlayan operasyonun isminin 'Zeytin Dalı Harekatı' olduğu belirtildi. Operasyonun sadece 'PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik olmadığını ve IŞİD mevzilerinin de hedef alındığını bildiren TSK, harekatın BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini belirtti.

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"113 PYD hedefinden 108’i vuruldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri saat 20:30'da ikinci bir açıklama yaparak operasyondaki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108’inin vurulduğunu açıklayan TSK açıklamasına göre PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasında yer aldı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada “Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

TIKLAYIN - TSK: Afrin harekâtına katılan 72 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ettiği harekatla ilgili olarak, Doğan Haber Ajansı (DHA), uçakların bombalamasına eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldığını bildirirken, Anadolu Ajansı (AA) da Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin bir bölümünün "Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara" girmeye başladığını da ifade etti.

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İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin’in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK’ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı. TSK'nın, PYD kontrolündeki Minniğ Askeri Havalimanı'nı da vurduğu belirtildi.

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Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16 savaş uçağının tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket ettiğini kaydeden Anadolu Ajansı, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyulduğunu ve Suriye sınırında savaş uçaklarının bombalamaya başladığını aktardı.

Başbakan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kütahya'da yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunun 'fiilen' başladığını söyledi.. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de cuma günü katıldığı bir programda fiilen başladığını kaydettiği operasyonun resmi başlangıcı ise Başbakan Binali Yıldırım tarafından duyuruldu. Bilecik'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Kongresi'nde konuşan Yıldırım, "Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ (IŞİD - Irak Şam İslam Devleti) unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır" dedi.

Operasyonun başlamasının ardından uluslararası ilk tepki Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Türkiye'nin harekât başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'de başlattığı harekâta yönelik açıklamasında, karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun gerçekleştiği bölgedeki askerlerin çekildiği kaydedildi. Bakanlık, Rusya'nın Suriye'deki komuta merkezinin Türkiye'nin harekât başlattığı Afrin'de bulunan Rus askerlerin güvenliklerini sağlamak için Tel Rıfat'a çektiğini bildirdi.

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Diplomasi trafiği

Harekâtın başlamasıyla birlikte, Türk, Rus ve ABD’li yetkiler arasında da yoğun bir diploması trafiği yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin, ABD'nin talebiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Çavuşoğlu ve Tillerson görüşmesiyle eş zamanlı olarak Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Valeriy Gerasimov ve Joseph Dunford'ın da Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi geldi

Operasyonu Genelkurmay Başkanlığı’ndaki karargahtan yöneten Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da harekat öncesi ABD'li ve Rus mevkidaşlarını bilgilendirdiği açıklandı.