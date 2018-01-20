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Dünya

Rusya'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

Rusya, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sonlandırmasını talep edecek

20 Ocak 2018 21:19

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD ve IŞİD unsurlarına yönelik olarak başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ilk uluslararası açıklama Rusya'dan geldi. 

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'de başlattığı harekâta yönelik açıklamasında, karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.

Rusya, BM'de Türkiye'nin operasyonu sonlandırmasını talep edecek

Öte yandan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya’nın Suriye’yle diplomatik işbirliği yapacağını ve Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’nin Afrin’de başlattığı operasyonu sonlandırmasını talep edeceğini belirtti.

"Suriye ile Türkiye silahlı çatışma başlarsa Rusya çatışmaya katılmayacak"

Türkiye'nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye topraklarında bir silahlı çatışmanın meydana gelmesi olasılığını dışlamadığını kaydeden Klintseviç, Suriye ile Türkiye arasında bir silahlı çatışmanın başlaması durumunda Rusya'nın böyle bir çatışmaya katılmayacağını, böyle bir durumun mevcut anlaşmalarda öngörülmediğini ifade etti.

Rusya'nın açıklamasını CNN Türk canlı yayınında yorumlayan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Türkiye'nin harekatla ilgili olarak tarafları bilgilendirdiğini belirterek, Moıskova'dan yapılan açıklamayı 'formalite' olarak nitelendirdi. 

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