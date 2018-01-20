Afrin harekâtı Alman basınına böyle yansıdı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' Alman basınına da yansıdı. Die Welt, harekâtın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini belirtirken Deutsche Welle ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok riskli bir askeri harekatı onay verdiğini yazdı.

Die Welt: Türkiye’nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır



Die Welt gazetesi “Türkiye’nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla verdiği haberde Erdoğan’ın Türk panzerleri ve ağır silahlarının yer aldığı ve Kürt yerleşim bölgesi Afrin’e yapılan operasyonu başlattığı yazıldı. Welt haberde bu harekatın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini yazdı.



Zeit: Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı



Zeit gazetesi ise YPG ve PYD’ye karşı sınır güvenliği için başlatılan harekatı “Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. Haberde “Türkiye Suriyeli kürt milis grubu YPG’ye karşı kara harekatı başlattı. ABD Ankara’yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı.”



DW: Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı



Deutsche Welle ise “Erdoğan: Kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla operasyona ilişkin bir haber geçti. Haberde Türk ağır silahlarının günlerdir Suriye’nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG’ye ateş etmekte olduğuna dikkat çekildi ve “Şimdi aynı zamanda kara birlikleri de Afrin yerleşim bölgesine giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı” denildi.