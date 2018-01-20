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Genelkurmay Başkanı Akar, Afrin harekâtını karargâhtan yönetiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin harekâtını Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor

20 Ocak 2018 22:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Afrin operasyonu resmen başladı. Diyarbakır'dan havalanan uçakların hedefleri vurduğu belirtilirken, Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de PYD'nin kontrolündeki bölgeye girdiği kaydedildi.

Harekat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından anbean takip ediliyor. Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor. TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor. 

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