ABD Dışişleri Bakanı: Güvenli bölge teklifinde bulunmadık

ABD Başkanı Rex Tillerson, Suriye’de ‘güvenli bölge’ kurulmasına dair Türkiye'ye herhangi bir teklifte bulunulmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı ve bugün de tekrarladığı açıklamada, ‘ABD’nin Türkiye’ye Suriye sınırında 30 kilometrelik güvenli hat kurma önerisi’nde bulunduğunu belirtmişti.

İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda, Türkiye’ye güvenli bölge teklifinde bulunulup bulunulmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Tillerson, “Hayır, bazı muhtemel seçenekleri değerlendirdik ama herhangi bir şey teklif etmedik” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris’te yaptıkları görüşmede Tillerson’ın, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te Tillerson’la gerçekleştirdikleri görüşmede ‘güvenli bölge’nin gündeme geldiğini söylemişti. Basında yer alan haberlere göre Tillerson Çavuşoğlu’na, “Aslında bizim aklımızda 10 kilometrelik bir derinlik vardı. Ancak öyle görünüyor ki güvenlik kaygılarınızın giderilmesi için bunun 30 kilometre olması gerekiyor. Esasen bu derinliği 30 kilometre olarak öngörüyoruz. Ancak bu sizin güvenlik kaygılarınızı karşılıyor. Baştan sona güvenli hat olsun, terör saldırıları size gelmesin. Güvenli hatla kastettiğimiz bu” demişti.

TIKLAYIN - ABD'den Suriye sınırı için 30 kilometrelik güvenli bölge önerisi

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın bugünkü haberine göre de Dışişleri Bakanı, ‘güvenli bölge’ önerisine dair “Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli” yorumunda bulunmuştu.