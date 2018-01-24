ABD'den Suriye sınırı için 30 kilometrelik güvenli bölge önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rexx Tillerson’ın Afrin için 30 kilometrelik ‘güvenli hat’ önerisi getirdiğini açıkladı.

Tillerson'ın öneriyi, dün Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısından sonra yapılan yapılan iki görüşmede dile getirdiği belirtildi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan VOA Muhabiri Mehmet Sümer, Tillerson’ın da bu görüşmeyi onayladığını söyledi. Görüşmenin ana gündem maddesinin Afrin oluduğu kaydedilirken, AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Tillerson'ın oluşturulacak 30 kilometrelik güvenli hattın, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını karşılayacağını ifade etti.

NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat’in haberine göre, Tillerson görüşmede, “Aslında bizim aklımızda 10 kilometrelik bir derinlik vardı. Ancak öyle görünüyor ki güvenlik kaygılarınızın giderilmesi için bunun 30 kilometre olması gerekiyor” dedi. Tillerson şöyle devam etti, “Esasen bu derinliği 30 kilometre olarak öngörüyoruz. Ancak bu sizin güvenlik kaygılarınızı karşılıyor. Baştan sona güvenli hat olsun, terör saldırıları size gelmesin. Güvenli hatla kastettiğimiz bu.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme yapmıştı. Türkiye Suriye’de savaşın başlamasından bu yana zaman zaman sınırda güvenli bölgeler oluşturulması yönünde uluslararası koalisyona teklifte bulunmuştu.