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ABD'nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara'dan ilk yanıt

Tillerson, Çavuşoğlu'na 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunmuştu

25 Ocak 2018 15:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD mevkidaşı Rex Tillerson'ın 'Türkiye'nin Suriye sınırında 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisi'ne yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre Dışişleri Bakanı, “Maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmüş, Tillerson'ın Afrin bölgesi için 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmüş, Tillerson'ın Afrin bölgesi için 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını açıklamıştı.

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