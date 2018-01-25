Türkiye "10 kilometrelik güvenli hat oluşturulsun" dedi, ABD artırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Başbakan Binali Yıldırım'ın operasyonların ilk gününde güvenlik hattına dair hedeflerini 10 kilometre olarak açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan yeni bir açıklama geldi. Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Paris dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun gündeminde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı "Afrin ve Suriye" başlıklı görüşme vardı.

Tillerson görüşmede tüm Suriye sınırını kapsayacak şekilde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat'in aktardığı bilgilere göre, Tillerson "Aslında bizim aklımızda 10 kilometrelik bir derinlik vardı. Ancak öyle görünüyor ki güvenlik kaygılarınızın giderilmesi için bunun 30 kilometre olması gerekiyor" dedi.

Tillerson şöyle devam etti:

"Esasen bu derinliği 30 kilometre olarak öngörüyoruz. Ancak bu sizin güvenlik kaygılarınızı karşılıyor. Baştan sona güvenli hat olsun, terör saldırıları size gelmesin. Güvenli hatla kastettiğimiz bu."

Bunun üzerine Çavuşoğlu, teknik heyetlerin değerlendirmesinin ardından önerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

"Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz"

Edinilen bilgiye göre, Tillerson görüşme sırasında birkaç kez "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu'nun da "Bizim de böyle bir niyetimiz yok, ancak Türkiye'ye yönelik tehditler devam ettiği sürece Türkiye mutlaka müdahale etmek zorunda kalıyor. Bize göre tehdit nereden gelirse gelsin, ister Fırat'ın doğusundan ister batısından buna müdahale yapmak zorundayız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"Güvensizliği girdermemiz lazım"

Görüşmede ABD ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerilim ve güven bunalımı da ele alındı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili mevkidaşına şunları aktardı:

"Şu andaki en büyük problem güven bunalımı. Bize karşı birçok söz verildi. Sizden önceki yönetimin verdiği bu sözlerin birçoğu da tutulmadı. O sözleri veren askerler görevlerinin başında durmaya devam ediyor. Şu ana kadar somut adımlar atacağınız sözünü vermenize rağmen, somut adımlar atılmadı. Bu güvensizliği gidermemiz lazım. Bizim rahatsız olduğumuz durumlar ortadan kaldırılmalı. Aksi takdirde bu ilişkileri kaybederiz. Senin ve benim görevim bu ilişkileri düzeltmek."

"Oraya da müdahale etmek zorunda kalabiliriz"

Çavuşoğlu, Tillerson'a Münbiç için de "Oradan da tehdit geliyor, atışlar yapılıyor. Oraya da müdahale etmek zorunda kalabiliriz" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

"YPG'ye verilen desetek çekilmeli. Suriye'nin geleceği için birlikte adım atılmalı. PKK ile mücadele konusunda Türkiye'ye somut destek verilmeli. Suriye'de silahlı gruplar olmamalı. Bu durum devam ederse kim gelirse gelsin bu gruplarla uğraşmak zorunda kalacak."

"ABD'de adım atma iradesi var"

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin şu izlenimi de aktardı:

"Artık Türkiye'nin attığı kararlı adımlardan sonra işin ciddiyetini anladılar. Türkiye ile ABD ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini fark ettiler. ABD'nin artık bunun giderilmesi için bir adım atma iradesinde olduğunu ifade etti."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme yapmıştı.