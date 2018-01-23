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Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir asker daha şehit oldu

Afrin operasyonu kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 2'ye yükseldi

23 Ocak 2018 17:35

Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun 4. gününde bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, "Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı kaybettik" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" diye yazdı.

Şehit Üsteğtmen Oğuz Kaan Usta

Harekatta dün Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.

Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya şehit haberi görev yaptığı okulda verildi.

Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.

 

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