TSK, "16" demişti; Erdoğan: ÖSO'yla birlikte 20 şehidimiz var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "ÖSO ile birlikte toplam 20 şehidimiz var" dedi.

TSK'dan bugün (27 Ocak 2018) yapılan son açıklamada "13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuştur" bilgisine yer verilmişti; çatışmalarda hayatını kaybeden Türk askeri sayısı ise 3 olarak kaydedilmişti.

AKP Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde partililer "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları yaptı. Erdoğan, bunun üzerine "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle."

"CHP, terör örgütleriyle cirit atıyor"

AKP Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ÖSO'nun kaynağı El Kaide'dir" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a da tepki gösterdi. "Şu anda terör örgütlerinin yanında olanları biliyorsunuz, ana muhalefet partisi onlarla birlikte cirit atıyor" diyen Erdoğan, "O ÖSO ki, şu an benim Mehmedimle beraber arazide, şu ana kadar 13 şehidi var. Siz kimle berabersiniz? Siz PKK ile berabersiniz, siz PKK ile el ele, kol kola yürümediniz mi?" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamayla "Zeytin Dalı" harekâtına desteğini açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın da teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu, şunları kaydetmişti:

"Türkiye’nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ kaçınılmaz olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkemize görevlerini yapıp dönmeleridir. Suriye’nin toprak bütünlüğü de çok önemli. Askerlerimiz görev yaparken bir taraftan terör ve terör örgütünü cezalandırırken öte yandan Suriye’nin toprak bütünlüğüne de bir anlamda katkı yapıyorlar. Bu bağlamda kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz. Allah onlara yardımcı olsun en büyük dileğimiz bu."

"Adaları sizin partiniz verdi"

Erdoğan, "adalar" tartışmasıyla ilgili olarak kendisini ve AKP'yi eleştiren CHP'li yetkililer için şunu söyledi:

"CHP'den Ege'deki adalara ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye keser. Adaları siz verdiniz siz."