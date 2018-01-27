UNICEF: Afrin'de 11 çocuk yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Afrin’de en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Equiza “Dünya çocuk ölümlerine karşı tepkisiz bir hale mi geldi?” diye sordu.

Afrin’de sivil halkın bölgedeki diğer yerleşimlere sığındığını belirten UNICEF temsilcisi, diğer bölgelerden 125 bin mültecinin kaldığı kamplara sığınanların olduğunu da söyledi.

UNICEF Suriye temsilcisi, tüm tarafların BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda hareket etmesi çağrısında bulunarak, sivillerin güvenli bir şekilde geçişi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Afrin’de saldırının başladığı 20 Ocak’tan bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 38 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.