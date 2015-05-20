Yüzlerce tarihi eser, IŞİD tehditi altındaki Palmyra'dan taşındı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının, Suriye'deki antik Palmyra kentinin üçte birini ele geçirdiği ve antik kentteki yüzlerce eserin daha güvenli yerlere taşındığı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif kuruluş, IŞİD'in kentin kuzeyini ele geçirdiğini duyurdu.

IŞİD militanlarının henüz Palmyra'nın güneybatısında olan kalıntılara ulaşmadıkları belirtildi.

Irak Eski Eserler Müdürü Mamun Abdülkerim ajanslara yaptığı açıklamada, Palmyra'daki yüzlerce heykeli, güvenli yerlere taşıdıklarını söyledi.

"Durum çok kötü" diyen Abdülkerim, kente küçük militan gruplarının girdiğini, ancak antik binaları yıkmak için sadece beş IŞİD militanının bile yeterli olacağını söyledi.

Abdülkerim, antik kentin kurtarılması için uluslararası camiadan yardım istedi.

Birinci ve ikinci yüzyıldan kalma sütunlu yolları ve tapınaklarıyla tanınan Palmyra, antik çağın en önemli kültür merkezleri arasında bulunuyor.

IŞİD militanları Cumartesi günü antik Palmyra'nın içinde yer aldığı Tadmur kentine girmiş, ancak kalıntılara ulaşamadan geri püskürtülmüştü.

Stratejik doğu-batı ticaret yolu üzerinde yer alan Palmyra'ya ulaşan IŞİD militanlarının UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan antik kenti tahrip etmesinden kaygı duyuluyor.

IŞİD daha önce de Irak'ta, aralarında Hatra ve Nimrud'da bulunan antik kentleri yağmalayarak yıkmıştı.