IŞİD'le savaşacak gönüllü asker aranıyor

Irak hükümeti IŞİD'e karşı mücadele ve Ramadi şehrini geri almaya yardım etmek için gönüllülere çağrı yaptı. Açıklamada Batı Anbar eyaletinde asker ihtiyacını doldurmak için gönüllülerin gerekli olduğu belirtildi.

Pazar günü IŞİD'in eline geçmesi ardından binlerce kişi Ramadi'den kaçtı. Bu arada, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi bölgedeki "yerel kara kuvvetlerinin en iyi nasıl desteklenebileceğinin" düşünüldüğünü söyledi.

Sözcü Alistair Baskey AFP'ye verdiği demeçte atılacak adımlar arasında "eğitimin hızlandırılması, yerel aşiretlerin donatılması ve Ramadi'yi geri almak için yapılacak Irak operasyonuna destekleyen" olacağını kaydetti.

Daha ayrıntılı bir duyurunun bir kaç gün içinde yapılması bekleniyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Başkan Barack Obama'ya danışmanları tarafından bilgi verildi ve "Irak Başbakanı Haydar el-Abadi için güçlü ABD desteği teyit edildi".

Ramadi'den kaçış

Irak'ın Ramadi kentini ele geçiren IŞİD militanlarının şehirdeki konumlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı, 25 bin sivilin de kentten kaçtığı söyleniyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre IŞİD militanları Ramadi'de kapı kapı dolaşıp, Irak hükümeti yanlılarını bulmaya çalışıyor ve cesetleri Fırat Nehri'ne atıyor.

İran destekli binlerce Şii milis kenti geri almak için Ramadi'nin doğusunda toplandı. IŞİD militanlarının da Şii milislere doğru ilerlediği söyleniyor.

Birleşmiş Milletler de binlerce kişinin evlerinden kaçtığı bölgede insani kriz uyarısı yaptı.

BM, başkent Bağdat'ın sadece 105 kilometre batısında bulunan Ramadi'den son günlerde 25 bin kişinin ayrıldığını söylüyor.

IŞİD'in kente saldırıları sırasında geçen ay da 130 bin kişi kaçmıştı.

BBC'nin Beyrut'taki Muhabiri Jim Muir, Anbar eyaletinin başkenti olan Ramadi'nin kaybedilmesinin hem Irak hükümeti, hem de ABD'nin bölgedeki stratejisine büyük darbe vurduğunu belirtti.

Ev ev baskın

Ramadi'den gelen haberlere göre kentte sokaklar bomboş. Kalanların yiyecek bulmak için hızla dışarı çıkıp evlerine döndükleri söyleniyor.

Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, IŞİD militanlarının da polislerin ve hükümet yanlısı aşiret liderlerinin evlerine girdiğini anlatıyor.

Hükümet yanlısı aşiret güçlerinin ev ve iş yerlerinin kundaklandığı belirtiliyor.

Ramadi'yi IŞİD'den geri almayı amaçlayan 3 bin dolayında Şii milis kentin 20 kilometre doğusundaki El Habbaniye bölgesinde toplandı.

'Şii milislerden korkuyoruz'

Ancak bazı Ramadi sakinleri Şii milislerden, IŞİD militanlarından korktukları kadar korktuklarını söylüyor.

Ebu Ammar adlı Ramadili bir manav "Şii milisler Ramadi'ye girerse, IŞİD'in yaptıklarını yapacak. Her iki durumda ya öldürüleceğiz ya da evlerimizi terk edeceğiz" dedi.

Anbar eyaleti Bağdat'tan batıya doğru Suriye sınırına dek uzanıyor.

Irak, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayan yollara ev sahipliği yapan eyaletin yarısının IŞİD'in elinde olduğu söyleniyor.