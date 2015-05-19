25 bin Iraklı Ramadi'den kaçıyor



Açıklama Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) Irak bürosundan yapıldı. Kuruluşun verdiği bilgilere göre Ramadi'yi terk edenlerin büyük çoğunluğu Bağdat'a ulaşmaya çalışıyor. Irak resmi makamları Ramadi'den çatışmaların başladığı cuma gününden bu yana göç edenlerin sayısını daha önce 7 bin olarak duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yardım Koordinatörü Lise Grande binlerce göçmenin barınak ihtiyacı içinde olduğunu ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Grande “Şu anda Ramadili göçmenlere yardımcı olmaktan daha önemli bir şey yok. Büyük zorluklar içindeler ve onlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler ilk etapta mültecilere içme suyu, gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunacak.

Bağdat'ın 110 kilometre batısında yer alan Ramadi haftasonu ağır çarpışmaların ardından IŞİD'in eline geçmişti.

Bölgesel yönetimin açıklamasına göre çatışmalar sırasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 600 kişi hayatını kaybetmişti.