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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD: Ramadi’yi ele geçirdik

IŞİD Irak’ın Ramadi kentini bütünüyle kontrolü altına aldığını duyurdu. Pentagon bu iddiayı doğrulamadı.

18 Mayıs 2015 12:39


IŞİD'in Anbar vilayetinin başkenti Ramadi'deki son askeri üssü ele geçirdiği belirtiliyor. Bağdat'taki güvenlik çevreleri de kentin ellerinde bulunan son mahallelerinden Malab’ın IŞİD’in eline geçtiğini doğruladı. Edinilen bilgilere göre Irak özel birlikleri ağır kayıplar verdikten sonra mahalleden çekildi.

Anbar Valisi Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada IŞİD'in Irak güvenlik güçlerinin kentteki merkez karargahını ve hükümet binalarını ele geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamada IŞİD'in hükümet binalarına kendi bayrağını çektiği, çatışmaların son iki gününde sivil ve asker olmak üzere 500 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

ABD Ramadi'nin düştüğünü doğrulamadı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maureen Schumann “Ramadi'deki sert çatışmalarla ilgili haberleri teyit etmeye çalışıyoruz. Durum tartışmalı görünüyor. Bölgedeki durumla ilgili net bir açıklama yapmak için çok erken” dedi.

Ramadi'nin düşmesi, Irak'ta ordu ve paramiliter güçlerin başlattığı taarruzun ardından IŞİD'in elde ettiği en büyük askeri başarı anlamına geliyor. Ramadi hükümetin Anbar'da elinde tuttuğu son mevzilerden biriydi. Irak'ın en büyük vilayeti olan Anbar'ın Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile sınırı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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