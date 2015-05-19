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IŞİD'e katılmak istedikleri için 2 kez sınır dışı edilen İsveçliler 3. kez Türkiye'de mi?

İsveç, 2 kez sınır dışı edilen vatandaşlarının yeniden Türkiye,'de olabileceği ihtimaline karşı Türkiye'den yardım istedi

19 Mayıs 2015 20:38

İsveç, iki kez Türkiye’den sınır dışı edilmelerine rağmen terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’ne katıldıklarından endişe ettikleri üç vatandaşı için Türkiye’den yardım istedi.

İngiliz Reuters ajansına konuşan üst düzey Türk yetkililerin açıklamalarına göre; Mohamed Qadar, Yasmin Said Ahmet ve Abdelmoumenne Amin Ghezali isimli üç İsveç vatandaşı, 5 Mayıs’tan Stockholm’den İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’na vardıktan sonra sınır dışı edildiler. 

Yine Türk yetkililere göre üç İsveç vatandaşları bu kez 12 Mayıs’ta Ege’deki Yunan adası İstanköy üzerinden Türkiye’ye girmeye çalıştılar ancak geri gönderildiler. 

İsveçli yetkililer ise vatandaşlarının Bodrum’da olabileceğine dair Türkiye’yi bilgilendirdi. Türk yetkililer üç İsveçlinin Bodrum’un karşısındaki İstanköy adasında olduğuna inanıyor. 

Reuters ajansı haberinde Türkiye’nin son birkaç yılda Suriye ve Irak’taki radikal gruplara katılmayı amaçlayan 1350 yabancıyı sınır dışı ettiğini hatırlattı.

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