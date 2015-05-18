Şii milisler IŞİD'in kontrolü ele geçirdiği Ramadi'ye gidiyor

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eline geçen Ramadi kentini geri almak için kente İran destekli Şii milisleri gönderiyor.

Merkezi Umman'da bulunan El Tahyir televizyonu, Anbar eyalet konseyinden alınan bilgilere dayanarak aktardığı haberde, bölgeye yaklaşık 3 bin milisin ulaştığını duyurdu.

Ramadi'de Bağdat hükümeti askerleriyle IŞİD militanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, ardından kontrolün tamamen IŞİD'in eline geçtiği ve hükümete bağlı görevlilerin kentten çekildiği açıklanmıştı. Uluslararası Göç Örgütü yaklaşık 8 bin kişinin Ramadi'deki evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, "Halk Seferberliği" adındaki Şii hareketinin milisleri iki ay önce IŞİD'in eline geçen Tikrit'in geri alınmasında önemli rol oynamıştı. Şii milisler, Sünni ağırlıklı Tikrit'te yaygın şiddet ve yağmalama olaylarından sonra çekilmişti.

Bölgedeki BBC muhabiri, Irak hükümetinin Sünnilerin çoğunlukta olduğu Ramadi'ye Şii milisler göndermesinin mezhepler arası gerginliğe yol açmasından kaygılandığını söylüyor.