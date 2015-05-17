IŞİD'in Ramadi'de 503 kişiyi infaz ettiği iddia edildi

Irak'ta Enbar Vilayet Meclisi Başkanı Yardımcısı Falih el-İsavi, terör örgütü IŞİD'in Ramadi'de 503 kişiyi infaz ettiğini söyledi. Ramadi'nin büyük bir bölümünün IŞİD'in kontrolünde bulunduğunu söyleyen İsavi, durumun son derece "kaygı verici" olduğunu söyledi.

"IŞİD militanları, Ramadi'de arasında asker ve sivillerinde de olduğu 503 kişiyi infaz etti. Durum kritik. Bağdat hükümeti bölgeye takviye askeri güç gönderdi ancak bu istenilen düzeyde olmadı. Kentteki güvenlik krizinin aşılması için İbadi hükümetinin bölgeye daha fazla askeri birlik göndermesi gerekiyor" diyen İsavi, koalisyon ülkelerine de hava desteği

Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısında yer alan Enbar vilayetinin merkezi Ramadi kenti şiddetli çatışmaların ardından iki gün önce IŞİD'in kontrolüne geçmişti.