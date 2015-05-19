IŞİD kapı kapı gezip hükümet yanlılarını arıyor, bulduklarını öldürüyor

Hükümet güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra Irak'ın Ramadi kentini ele geçiren IŞİD militanlarının kapı kapı dolaşıp Irak hükümeti yanlılarını aradığı ve daha sonrasında öldürdüğü kişilerin Fırat Nehri'ne attığı iddia edildi.

İran destekli Şii milislerin IŞİD'e karşı savaşmak için kentin doğusunda toplanırken, Birleşmiş Milletler ise 25 bin sivilin kentten kaçtığını açıkladı. Binlerce kişinin evlerinden kaçtığı bölgede insani kriz uyarısı yapılıyor.

Ramadi, başkent Bağdat'ın 105 kilometre batısında bulunuyor. BBC'nin haberine göre, kentte sokaklar bomboş. Kalanların yiyecek bulmak için hızla dışarı çıkıp evlerine döndükleri söyleniyor.

Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, IŞİD militanlarının da polislerin ve hükümet yanlısı aşiret liderlerinin evlerine girdiğini anlatıyor. Hükümet yanlısı aşiret güçlerinin ev ve iş yerlerinin kundaklandığı belirtiliyor.