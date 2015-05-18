IŞİD, bir kenti daha ele geçirdi!

Irak'ta hükümet güçlerinin mevzilerini terk etmesinden sonra Ramadi'nin İslam Devleti (IŞİD)'nin eline düştüğü açıklandı.

Günler süren yoğun mücadeleden sonra polis ve asker kaotik halde geri çekildi.

Başbakan Haydar el Abadi şehre Şii milisler göndereceğini söyleyerek askerlere mevzilerinden ayrılmamalarını emretti.

Irak hükümeti askeri operasyonun ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava desteğine sahip olacağını da söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'a aralarında omuzdan fırlatılan roketlerin de bulunduğu ağır silah yardımı yapacaklarını söyledi.

Kilit önemde bir kent

Ramadi Irak'ta en büyük eyaleti olan Anbar'ın merkezi ve Bağdat'ın sadece 112 km batısında.

İslam Devleti'inden yapılan açıklamada kentin "tamamen temizlendiği" ileri sürüldü.

Açıklamada 8. Tugay'a ait üssün ele geçirildiği ve askerler tarafından terk edilen tank ve füze rampalarına el konduğu kaydedildi.

Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD, cuma günü intihar eylemleriyle başlattığı saldırının ardından bazı hükümet binalarına bayrak dikmişti.

Bir süredir kentte kontrolü ele geçirmeye çalışan IŞİD, cuma günü en az patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen en az altı intihar saldırısı düzenlemişti.

Sünni nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı ve Ramadi'nin de içinde yer aldığı Anbar bölgesinde Bağdat'tan Suriye'ye kadar uzanan geniş bir alanı kaplıyor.

Bölge, Irak'ı Suriye ve Ürdün'e bağlayan kilit güzergahın da üzerinde.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, nisan ayında Tikrit'te kontrolün yeniden sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Anbar bölgesini de özgürleştireceklerini söylemişti.

ABD, Irak savaşı sırasında sekiz yıl işgal altında tuttuğu Anbar bölgesinde ağır kayıplar vermişti.