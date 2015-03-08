Yüzlerce erkek 'kadına şiddete hayır' demek için koştu

Maltepe’de toplanan yüzlerce erkek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak ve duyarlılık oluşturmak için karanfiller ve “kadına şiddete hayır” yazılı tişörtlerle koştu.

DHA’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler’in “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Dayanışma Hareketi” olan “HeforShe-KadıniçinErkek” kampanyasının Türkiye’de uygulanmasına öncülük eden Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon, sabah erken saatlerde Cevahir Hotel İstanbul Asia önünden başladı.

Koşuya, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) HeForShe Temsilcisi Gizem Yarbil, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’ndan Ayşe Yüksel, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) temsilcileri, Gezi Parkı anneleri adına Yıldız Bulut, Soma’da hayatını kaybeden madenci aileleri adına Havva Şen, çok sayıda siyasetçi, sanatçı, gazeteci, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Koşu öncesi katılımcılara, üzerinde Özgecan Aslan’ın fotoğrafı bulunan ve “kadına şiddete hayır” yazılı “HeForShe” kampanyası tişörtleri ile karanfil dağıtıldı. Yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta yapılan koşu, Yalı Mahallesi Açık Basketbol Sahası önünde sona erdi.

Tekin’den siyasi partilere çağrı

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, kadınların her türlü şiddeti gördüğünü, ekonomik şiddetin ise en önemli şiddet türlerinden biri olduğunu söyledi. Tekin, “Eğer kadınlar ekonomik özgürlüklerini ellerine alırsa bu şiddette de azalma olacak, hatta bitecektir” dedi. TBMM’ye de çağrı yapan Gürsel Tekin şunları söyledi:

“Buradan Meclis’te yer alan 3 partiye çağrı yapıyorum. CHP olarak salı günü, aile sigortasının yaygınlaştırılması için hazırladığımız kanun teklifini parlamentoya sunacağız. Gelin, buna destek verin. Aslında kadın cinayetleri bir diğer önemli sorunumuzu da gün yüzüne çıkartıyor. Bu da örgütsüzlüktür. Bu iş idamla değil, ciddi anlamda örgütlenme ve mücadeleyle çözülür.”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, silasi nutuklarla bu soruna çözüm bulanamayacağını söyleyerek, herkesin bu şiddetin önlenmesi için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddettin yüzde 1400 oranında arttığı bilgisini veren DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da “Kadının bedenine uzanan ellerle, emeğine uzanan eller aynı” dedi. Kitlesel eylemlerde hep kadınların ön planda olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “Örneğin Gezi’de, örneğin Yırca’daki zeytin ağacı katliamında, örneğin Soma’da… Sendikalar, siyasi partiler ve diğer sivil toplum örgütlerinde örgütlenmek ve örgütlü mücadele, haklarımızın alınması açısından oldukça önemli” diye konuştu.

Gezi Parkı anneleri adına söz alan Yıldız Bulut da şiddetin bir cinsiyet temelinde ele alınmaması gerektiğini söyledi. , Bulut, “O zaman Ali İsmailleri, Berkinleri nereye koyacağız?” diye sordu. Soma’da hayatını kaybeden madenci aileleri adına konuşan Havva Şen ise, “Şiddete hayır, kadınlar ve çocuklar şiddet görmesin istiyorum” dedi.