'Lider Kadınlar' ödüllerini aldı

Demokrasi Denetçileri Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar gününde verdiği Lider Kadınlar Ödülleri programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Dedeman Otel’de dün yapılan törende bu yıl gazeteci kadınlara ödülleri verildi. Medyada yaşadıkları zorluklara rağmen demokrat ve dik duruşlarıyla dikkat çeken Amberin Zaman, Ayten Görgün Smith, Belma Akçura, Ceyda Karan, Mehveş Evin, Melis Alphan, Sedef Kabaş, Suna Vidinli ve Şükran Özçakmak bu yıl ödül alan isimlerdi.

Özgecan Aslan ve hayatını kaybeden diğer kadınlar için programdan önce her katılımcıya kendi adlarına dikilmiş birer fidan sertifikası dağıtıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasını yaptığı törende, Amberin Zaman ödülünü ülkesinde özgür basına yönelik baskının sembolü haline gelen Azerbaycanlı gazeteci Hatice İsmailova’ya ithaf etti. Mehveş Evin ise Berkin Elvan ve Cumartesi Anneleri için ödülünü aldığını ifade etti. Şükran Özçakmak son dönemde HES projeleri üzerinden çevreye zarar verilmesine dikkat çekerken, Ayten Görgün Smith medyada etik ve vicdan gerekliliği üzerinde durdu. Sedef Kabaş Türkiye demokrasisi için inatla çalışacaklarını ve umutlarını asla kaybetmeyeceklerini belirti. Demokrasi Denetçileri’ne ödül için teşekkür eden bir diğer isim Suna Vidinli, işinden olmasına neden olan tweetleri yazarken her şeyi göze almış olduğunu ifade etti. Deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli’nin ödülünü takdim ettiği Belma Akçura ise karamsar tabloya rağmen geleceğe umutla baktıklarını söyledi.