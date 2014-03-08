T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Parkı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemine polisten müdahale

Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan eylemde polis, eylem yapmak isteyen kadınlara müdahale etmek istedi

08 Mart 2014 21:19

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gezi Parkı merdivenlerinde eylem yapmak isteyen kadınlar, kendilerine engel olmak isteyen bir sivil polise ellerindeki pankart sopalarıyla karşı koydu. Merdivenlere gelen Çevik Kuvvet polisi daha sonra kadınları kalkanlarla Taksim Meydanı’nın dışına çıkardı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu üyesi yaklaşık 50 kadın saat 18.00’de Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı’na bakan merdivenlerinde toplandı. Ellerinde kadın cinayetlerini protesto eden dövizler ve pankartlar taşıyan kadınlar  açıklama yapacakları sırada sivil kıyafetli bir polis aralarına girerek, “Burada eylem yapmanız yasak. Gidin buradan” diye bağırdı.

Bu sırada tek başına olan polis, kadınları merdivenlerden aşağı itti. Kadınlar da sivil polise karşılık verdi. Kadınlar polise flama ve pankart sopalarıyla karşı koydu.

Bunun üzerine Çevik Kuvvet polisleri Taksim Meydanı’ndan koşarak Gezi Parkı girişine geldi ve kadınların etrafını çevirdi. Polisler kadınları kalkanlarıyla ittirerek Taksim Meydanı’nın dışarı çıkarttı. Kadınlar, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı atarak polislere tepki gösterdi. Öte yandan Polis Gezi Parkı'nı kapattı.

ETİKETLER

8 martdünya kadınlar günügezi parkıeylemtaksim meydanıpolisarbede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24