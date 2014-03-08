Gezi Parkı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemine polisten müdahale

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gezi Parkı merdivenlerinde eylem yapmak isteyen kadınlar, kendilerine engel olmak isteyen bir sivil polise ellerindeki pankart sopalarıyla karşı koydu. Merdivenlere gelen Çevik Kuvvet polisi daha sonra kadınları kalkanlarla Taksim Meydanı’nın dışına çıkardı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu üyesi yaklaşık 50 kadın saat 18.00’de Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı’na bakan merdivenlerinde toplandı. Ellerinde kadın cinayetlerini protesto eden dövizler ve pankartlar taşıyan kadınlar açıklama yapacakları sırada sivil kıyafetli bir polis aralarına girerek, “Burada eylem yapmanız yasak. Gidin buradan” diye bağırdı.

Bu sırada tek başına olan polis, kadınları merdivenlerden aşağı itti. Kadınlar da sivil polise karşılık verdi. Kadınlar polise flama ve pankart sopalarıyla karşı koydu.

Bunun üzerine Çevik Kuvvet polisleri Taksim Meydanı’ndan koşarak Gezi Parkı girişine geldi ve kadınların etrafını çevirdi. Polisler kadınları kalkanlarıyla ittirerek Taksim Meydanı’nın dışarı çıkarttı. Kadınlar, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı atarak polislere tepki gösterdi. Öte yandan Polis Gezi Parkı'nı kapattı.