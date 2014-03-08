T24 LogoT24 Logo
Yaşam

8 Mart yürüyüşü için İstanbul'da hangi yollar kapanacak?

Kadıköy'de yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenecek olan toplantı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

08 Mart 2014 18:43

Emniyet tarafından yapılan açıklamada saat 09:00’dan itibaren tolantı bitene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle açıklandı:
 

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar 

 
Rıhtım Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır. Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol trafiğe kapatılacaktır. Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Töşköprü Caddesi, Kışla Caddesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, Albay F. Sözdener Caddesi ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacaktır.
 

Alternatif yol ve güzergarhlar 

 
Tıbbıye Caddesi'nden gelen trafik akımı 1-Burhanfelek Caddesinden E-5 yönüne 2-Behiçbey Sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecektir.
Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akımı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a inmeleri engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine yönlendirilecektir. Moda'dan gelen trafik akımı da Mühürdar Kavşakğı'ndan geri yönlendirilecektir.

ETİKETLER

8 martkadıköyyolyürüyüşkadınlar günü

İlgili Haberler

8 Mart eylemine imamdan 'cami yanı' tepkisi

Bodrum'da düzenlenen Kadınlar Günü yürüyüşüne Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmamı Harun Ateş, Cuma namazını gerekçe göstererek karşı çıktı

Dünya yerinden oyna! 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağrı...

Feministler, İstanbul Feminist Kolektif'inin çağrısıyla 12'nci 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde buluşacak

GREIF işçilerinden 8 Mart çağrısı

GREİF işçileri emekçi kadın komisyonu: Dünya emekçi kadınlar gününü sınıfsal ve tarihsel özüne uygun biçimde sınıfımıza yakışır biçimde GREİF İşgal fabrikasında kutlayalım.

Milat gazetesi: 8 Mart kadının kocasına böbrek bağışlamasıdır!

Gazeteler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı vesilelerle birinci sayfalarında andı; bazıları Aile Bakanı İslam'ın mesajını öne çıkarırken, bazı gazeteler cinayet haberi yayımladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24