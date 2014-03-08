8 Mart yürüyüşü için İstanbul'da hangi yollar kapanacak?

Emniyet tarafından yapılan açıklamada saat 09:00’dan itibaren tolantı bitene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle açıklandı:

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

Rıhtım Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır. Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol trafiğe kapatılacaktır. Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Töşköprü Caddesi, Kışla Caddesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, Albay F. Sözdener Caddesi ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yol ve güzergarhlar

Tıbbıye Caddesi'nden gelen trafik akımı 1-Burhanfelek Caddesinden E-5 yönüne 2-Behiçbey Sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecektir.

Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akımı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a inmeleri engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine yönlendirilecektir. Moda'dan gelen trafik akımı da Mühürdar Kavşakğı'ndan geri yönlendirilecektir.