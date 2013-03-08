8 Mart eylemine imamdan 'cami yanı' tepkisi

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından, Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Barış Meydanı'nda düzenlenen eyleme yakındaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmamı Harun Ateş, tepki gösterdi.

Cuma namazının kılınacağını belirten Ateş, "Cemaat burada cuma namazı kılacak. Davullarla, zurnalarla eylem yapamazsınız. Cemaatin dikkati dağılır" dedi. Bunun üzerine 100 kişilik grup Belediye Meydanına yöneldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından, 'Kadınlara Özgürlük-Kadınlar Meydanlarda' adı altında yürüyüş ve miting düzenlendi. Tepecik Camisi önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, 'Şiddete hayır' mesajlı döviz ve pankartlar taşıyıp, davul ve trampet çalarak yürüyüşe geçti. Yol boyunca 'Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor', 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' sloganları attı. 30'u kadın, 70 polisin güvenlik önlemi altında yürüyen kadınlara, bazı otellerdeki yabancı turistler de pencerelerden alkışlarla destek verdi. Yaklaşık, 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Barış Meydanı'na gelen kadınlar, basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak bu sırada aynı meydanda bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmamı Harun Ateş, kadınların yanına gelerek tepki gösterdi. Cemaatin cuma namazı için camiye gelmeye başladığına dikkat çeken imam Ateş, "Davullarla, zurnalarla eylem yapamazsınız. Cemaatin dikkati dağılır. Bu dinen de caiz değil. Kaymakam da Başbakan da izin verse bu durum doğru değil. Size, 'Eyleminizi iptal edin' demiyorum. Ancak, bu eyleminizi başka bir yerde sürdürmelisiniz. Burada kilise olsa da, havra olsa da Müslümanlar olarak saygı duymak zorundayız. Kaymakamlık herhalde cuma namazı saatini dikkate almamış veya düşünmemiş olabilir ama saygı duymak zorundayız. Sizin eyleminiz devam ederken nasıl cuma namazı kılacağız, cumayı kılmayalım mı? Bugünkü hutbemin konusu da ' İslam 'da kadın' ancak bu gürültüde ibadet olmaz. Ben uyarımı yaptım, vebali üzerinize. Cemaat fazla ve biz içerideki sesi dışarıya vermek zorundayız. O zaman da sizin seslerle karışacak. Cami yanında müzikli eylem olmaz. İbadetimizi engellemeyin" dedi.

Bunun üzerine Ateş ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ve yürüyüşe katılan kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren tartışmanın ardından grup, eylemine Belediye Meydanı'nda devam etti.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, kimsenin ibadetini engelemek gibi bir maksatları olmadığını vurgulayarak, "Burayı bize Kaymakamlık gösterdi. Buna rağmen diğer meydana göndermek istiyorlar. O meydanda da Adliye Camisi var. Burada göbek atmayacağız, oyun oynamayacağız. Eğlence yapmıyor, bir şey teşhir de etmiyoruz. Yılın 365 günü onlara camilerini, meydanları bıraktık ama bizim eylem yapacağımız bir gün onları rahatsız etti. Bir günlüğüne bize camileri, meydanları açabilir, sabırlı olabilirlerdi. Bugün gördük ki bir kez daha erkek ayrımcılığı ile karşı karşıya kaldık. Kimsenin dinine ve ibadetine karşı saygısızlık yapmak gibi düşüncemiz yok, bu nedenle eylem yerimizi değiştirdik" diye konuştu.

Belediye Meydanı'nda devam eden etkinlik, kadınlara karanfil dağıtılmasıyla sona erdi.