Dünya yerinden oyna! 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağrı...

İstanbul Feminist Kolektif'i, bütün kadınları ve trans bireylere 12. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılım çağrısı yaptı. 8 Mart Cumartesi günü, İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünden başlayacak yürüyüşte 'patriyarkaya', erkek şiddetine, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, kapitalizme, militarizme, emperyalizme ve savaşa karşı' ses çıkartılacak.

Saat 19.00'da başlayacak yürüyüş için İstanbul Feminist Kolektif tarafından, geçmiş yıllardaki yürüyüşlerden görüntüler içeren video eşliğinde yapılan çağrı şöyle:

"12'inci 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için, 19.00'da, Galatasaray'da buluşuyoruz!"

"Geçen 8 Mart'tan bu yana kadınlara yönelik saldırıların artarak devam ettiği bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni gün bir başka kadının ölüm haberini okuyoruz. Katiller, tecavüzcüler cezasız kalıyor. Devlet erkek şiddetini değil, boşanmaları engellemeye çalışıyor. AKP kürtaj hakkımıza yasal olarak dokunmaya cesaret edemedi ama bu hakkı fiili olarak elimizden aldı, devlet hastanelerinin kapılarından geri gönderiliyoruz. Bizleri esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edecek yasalar hazırlıyorlar. Üzerimizdeki baskılar artarak devam ederken, mücadele etmekten, erkek egemenliğine isyandan vazgeçmiyoruz!"

"11 yıldır her 8 Mart'ta feministler olarak Taksim'de gece yürüyüşü yapıyoruz. Hayatımızın bütün alanlarına saldıran AKP hükümeti, yürüdüğümüz yolu da bizden almaya çalışıyor. Bizler ise tüm yasaklara rağmen yine Taksim'de buluşacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Feminist gece yürüyüşümüzün 12. yılında, patriyarkaya, erkek şiddetine, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, kapitalizme, militarizme, emperyalizme ve savaşa karşı ses çıkaracağımız bir 8 Mart'ta daha gece sokakta olacağız."

İşte 8 Mart'taki yürüyüş için hazırlanan video:



Tarih: 08 Mart, Cumartesi

Yer: Galatasaray Lisesi

Saat: 19:00