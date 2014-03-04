T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dünya yerinden oyna! 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağrı...

Feministler, İstanbul Feminist Kolektif'inin çağrısıyla 12'nci 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde buluşacak

04 Mart 2014 18:14

İstanbul Feminist Kolektif'i, bütün kadınları ve trans bireylere 12. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılım çağrısı yaptı. 8 Mart Cumartesi günü, İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünden başlayacak yürüyüşte 'patriyarkaya', erkek şiddetine, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, kapitalizme, militarizme, emperyalizme ve savaşa karşı' ses çıkartılacak.

Saat 19.00'da başlayacak yürüyüş için İstanbul Feminist Kolektif  tarafından, geçmiş yıllardaki yürüyüşlerden görüntüler içeren video eşliğinde yapılan çağrı şöyle:

"12'inci 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için, 19.00'da, Galatasaray'da buluşuyoruz!"

"Geçen 8 Mart'tan bu yana kadınlara yönelik saldırıların artarak devam ettiği bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni gün bir başka kadının ölüm haberini okuyoruz. Katiller, tecavüzcüler cezasız kalıyor. Devlet erkek şiddetini değil, boşanmaları engellemeye çalışıyor. AKP kürtaj hakkımıza yasal olarak dokunmaya cesaret edemedi ama bu hakkı fiili olarak elimizden aldı, devlet hastanelerinin kapılarından geri gönderiliyoruz. Bizleri esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edecek yasalar hazırlıyorlar. Üzerimizdeki  baskılar artarak devam ederken, mücadele etmekten, erkek egemenliğine isyandan vazgeçmiyoruz!"

"11 yıldır her 8 Mart'ta feministler olarak Taksim'de gece yürüyüşü yapıyoruz. Hayatımızın bütün alanlarına saldıran AKP hükümeti, yürüdüğümüz yolu da bizden almaya çalışıyor. Bizler ise tüm yasaklara rağmen yine Taksim'de buluşacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Feminist gece yürüyüşümüzün 12. yılında, patriyarkaya, erkek şiddetine, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, kapitalizme, militarizme, emperyalizme ve savaşa karşı ses çıkaracağımız bir 8 Mart'ta daha  gece sokakta olacağız."

İşte 8 Mart'taki yürüyüş için hazırlanan video:


Tarih: 08 Mart, Cumartesi
Yer: Galatasaray Lisesi
Saat: 19:00

ETİKETLER

feminististanbul feminist kollektifiçağrı8 martistanbultaksimgalatasaray lisesigece yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24