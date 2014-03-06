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Politika

GREIF işçilerinden 8 Mart çağrısı

GREİF işçileri emekçi kadın komisyonu: Dünya emekçi kadınlar gününü sınıfsal ve tarihsel özüne uygun biçimde sınıfımıza yakışır biçimde GREİF İşgal fabrikasında kutlayalım.

06 Mart 2014 01:31

GREİF işçileri emekçi kadın komisyonu 8 Mart emekçi kadınlar gününü kutlamak için tüm kadınları GREİF İşgal fabrikasına çağırdı.

İşgalci GREİF işçileri emekçi kadın komisyonu imzası ile yayımlanan bildiri şöyle:

 

İlerici kamuoyuna

 

Gelin hep beraber işçi sınıfının mücadelesinde önemli bir yer tutan mücadele günümüzü birlikte kutlayalım. Dünya emekçi kadınlar gününü sınıfsal ve tarihsel özüne uygun biçimde sınıfımıza yakışır biçimde GREİF İşgal fabrikasında kutlayalım. 
Gelin hep beraber patronlar düzeninin karşısında kadın erkek el ele örgütlü mücadeleye sloganını haykıralım. 
Gelin hep beraber kadının ahşalanmasına, ikinci sınıf görülmesine karşı duralım.
Gelin hep beraber ,kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüze karşı duralım.
Gelin hep beraber her türlü eşitsizlikleri yaratanlara karşı sesimizi birleştirelim. Mücadelemizi büyütelim.
Gelin hep beraber GREIF İşgal fabrikası önünde dünya emekçi kadınlar gününü kutlayalım.
Kadın erkek tüm dostlarımızı 9 mart'ta 15.00 da GREIF önüne davet ediyoruz.

 

Sanatçı dostlarımıza



Haklarımız ve geleceğimiz için 24 gündür fabrikamızda işgaldeyiz. 9 mart günü saat.15. 00 da işgal fabrikasında "dünya emekçi kadınlar günü" etkinliği gerçekleştireceğiz. Bütün sanatçı dostlarımızdan etkinliğimize katkı sunmalarını talep ediyoruz. Katkı sunabilecek dostlarımız yarın akşama kadar bize dönebilirlerse seviniriz. Etkinlik programımıza son halini vermek için önemli.

8 mart etkinliğimize çağrı videosu.

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