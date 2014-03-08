Milat gazetesi: 8 Mart kadının kocasına böbrek bağışlamasıdır!

Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart, gazetelerin birinci sayfalarına da yansıdı. Milat gazetesi bir kadının eşine böbreğini bağışlaması için "8 Mart işte budur" derken, Akşam gazetesi "Sayfalara kadın eli" diyerek 8 Mart nedeniyle haftasonu eklerini kadın gazetecilerin yaptığını duyurdu. Türkiye gazetesi sürmanşetinde dile getirdiği "Kadınlar hayatın her alanında aramızda" iddiasını savunmak için "Makyajın hastasıyım, raylarından ustasıyım" başlığıyla Adana'daki kadın vatmanlarla yapılan bir röportaja yer verdi. Özgür Gündem, Evrensel, Dünya ve Yeni Asır gazeteleri 8 Mart haberlerini manşetten verirken, Milli Gazete ve Sözcü birinci sayfalarından konuya ilişkin hiçbir haber yayımlamadı.

Birçok gazete, Özge Gündoğan'ın eski sevgilisi tarafından öldürülmesini birinci sayfalarına taşırken, bu gazetelerden Hürriyet, Güneş ve Yurt'ta yer alan haber metinlerinde öldürülen kadının soyismi yerine ilk ismi kullanıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü geldiğinde ulusal gazetelerde kadınlara ilişkin "özel haber" yapmaya özen gösteriliyor. Yılın geri kalanında çoğunlukla üçüncü sayfada yer alan kadın cinayetleri haberleri birinci sayfaya taşınırken, bazı gazetelerde "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" içerikli mesajlar yayımlanıyor. Bu sene gazetelerde 8 Mart ile kadınlara ilişkilendirilerek yapılan ve birinci sayfalardan duyurulan haber ve notlar şöyle:

Milat:

- "Bursa'da 65 yaşındaki Nadire Uzabacı, Dünya Kadınlar Günü öncesinde 38 yıllık hayat arkadaşına böbreğini bağışladı. Sağlığına kavuşan Ali Uzabacı hanımına müteşekkir olduğunu söyledi."

Milliyet:

- "Meral Tamer, 8 Mart için Türkiye'nin en güçlü kadını Güler Sabancı ile konuştu. Sabancı, iş dünyasındaki kadınlara kendisi için çok faydalı olan 3 tavsiye verdi."

- "Türk kadını OECD raporuna göre iş hayatında son sırada."

- "Özge Gündoğan, eski erkek arkadaşı tarafından belediye otobüsünde kurşulanarak öldürüldü. Gündoğan, daha önce aldığı tehditler üzerine başvurduğu polisten 'Korkma bunlardan, abartma' yanıtını aldı."

Vatan:

- "OECD raporuna göre Türk kadını ekonomiye katılımda 136 ülke içinde 127. sırada, ev işlerinde ise dünya lideri."

- "Eski sevgilisi tarafından öldürülen Özge Gündoğan, iki ay içinde erkek şiddeti nedeniyle kurban giden 41. kadın oldu."

Hürriyet:

- "Özge Gündoğan, kendisini tehdit eden eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Özge'yi 5 mermiyle vurduktan sonra otobüsten kaçan Mehmet Ekinözü 6 not yazıp intihar etti."

Agos:

- "Erkek şiddeti mağduru beş kadının hikayesi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru aile içi şiddete uğramış farklı yaşlardan, konumlardan kadınlarla konuştuk."

Sabah:

- "Aile Bakanı İslam'ın 8 Mart mesajı: Kadına şiddet bitene kadar durmayız."

Posta:

- "Kadınlar Günü kutlu olsun: Başbakan Erdoğan'ın miting yapacağı Eskişehir'de protesto eden bazı kadın göstericiler yerlerde sürüklendi."

Star:

- "Aile Bakanı İslam'ın 8 Mart mesajı: Kadına şiddet bitene kadar durmayız."

- "TÜİK'ten Türkiye gerçeği: 871 kız dedesi yaşında erkekle evlendi."

Zaman:

- "Dünya Kadınlar Günü'nde Hacı Hasdemir'in eşine vefa plaketi"

- "Kadına şiddetle özdeşleşen gün: 8 Mart"

Radikal:

- "Kadın sanatçıların gözüyle 8 Mart: Radikal 14 kadın sanatçıdan 8 mart için eser üretmelerini istedi."

Cumhuriyet:

- "Kadınların Yasal Hakları kitapçığı Cumhuriyet'le birlikte okurlara verilecek."

- "8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü'nü kutluyoruz."

Taraf:

- "Özge Gündoğan'ı tabancayla vuran Mehmet Ekinözü, kendini ağaca asmış halde bulundu."

Yeni Şafak:

- "Bilge kadınlar devrede: Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Ayşenur İslam, kadınlara yönelik şiddet son bulana kadar mücadele edeceklerini söyledi ve 'Eğitimi Anadolu'nun bilge kadınları, manevi dinamikleri aracılığıyla vereceğiz' dedi."

Akşam:

- "Sayfalara kadın eli: 8 Mart nedeniyle Akşam Haftasonu ekinde 7 kadın haberleri yazdı, deşifreleri yaptı, sayfaları kontrol etti. Bütün bunlar yetmedi bir de matbaaya indi. İçinde ayrımcılık ruhunu taşımayan ve kadının eksik olmadığı harika bir çalışma çıktı ortaya."

- "Sevgili katili kendini astı: Barışma teklifini reddeden sevgilisini vuran Mehmet E., kendini ağaca astı."

Türkiye:

- "Makyajın hastasıyım, raylarından ustasıyım: Kadınlar hayatın her alanında aramızda. Adana'da tranvayda görev yapan 4 vatman gibi."

Bugün:

- "Yaşam savaşını kaybetti: Kurşun yağmuruna tutulan Özge Gündoğan yoğun bakımdan çıkamadı, katili kendini ağaca astı."

Takvim:

- "Kadının canı yok: Sevgilisi tarafından otobüste vurulan Özge Gündoğan hayatını kaybetti. Üniversiteli kızı öldüren Mehmet Ekinözü intihar etti."

- "Sanal tacize 7 bin lira ceza: O.B. boşanma davasınında kocasının avukatı olan C.F.'nin kendisini Facebook'ta taciz ettiğini söyledi, sanık avukata 7 bin lira para cezası kesildi."

Birgün:

- "Kabataş olayı mermi olarak kullanıldı: 8 Mart öncesi en ateşli tartışmalardan biri 'kadının beyanı esas' ilkesi oldu. 'Beyan ilkesi'ni 'Muhafazakarlığıa Karşı Feminizm' kitabının yazarı feminist Handan Koç ile konuştuk."

- "Kadın düşmanları: Eski sevgilisi tarafından vurulan Özge Gündoğan yaşamını yitirdi. Gündoğan'ın defalarca koruma istemesine rağmen devlet genç kadına koruma vermedi. Üniversitedeki arkadaşları tepki gösterdi."

- "8 Mart/AKP'yi susturmak zorundayız: AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarını eleştiren kadınlar 'İktidarın aşağılayıcı ve ezen bakış açısı karşısında kadınlar büyük direngenlik gösteriyor. Artık haksızlıklara karşı daha çok kadın sokakta' dediler."

Evrensel:

- Manşet haber: "Çürümüş düzeninizi kadınlar değiştirecek: Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hem alanda, hem sandıkta, hem yolsuzlukların karşısında olacak kadınlar "Kadınlar birleşecek, kent de, ülke de değişecek' diyecek."

- "Kadınlar anlattı" / "Yine kadına yönelik şiddet" / "Kadın özgürleşmeden yeryüzü değişmez" / "Yoksul kadının emeğini çalmışlar" / "İşçi kadınlar: En ön saftayız / Mücadele 157 yaşında" / "EMEP: Kenti de, ülkeyi de değiştireceğiz" / "HDP: Emeğimiz, bedenimiz bizimdir"

- "İhsan Çaralan'ın başyazısı: 8 Mart kutlu olsun!"

Aydınlık:

- "Kadının onuru toplumun onurudur: Çağdaşlığın, eşitliğin, özgürlüğün güvencesi kadındır; kadınlar en önce."

Özgür Gündem:

- "Kadın gazetesi Binevş bugün gazetenizle birlikte."

- Manşet haber: "Değiştirecek gücümüz var: Rosa'lardan Sara'lara, özgürlük meşalesini yükseltiyoruz. 8 Mart'ın 104. yılında da meydanları dolduran dünya kadınları şiddet ve kadın kırımına dayanan egemenlik sistemine karşı soluksuz bir özgürlük mücadelesi veriyor."

- "Roboskili kadınların selamı" / "Son iki ayda 27 kadın katledildi" / "KJB 8 Mart'ı kadın gerillaların etkinlikleriyle kutladı" / "Cizire Kantonu 39 maddelik 'Kadın Kanunu' hazırladı"

Milli Gazete: Haber yok

Sözcü: Haber yok

Orta Doğu: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

Güneş:

- "Eski sevgilisi tarafından vurulan Özge'nin koruma istediği ortaya çıktı. Genç kızı vuran Ekinözü, kendini ağaca asarak intihar etti."

Yurt:

- "8 Mart'ta Özge isyanı: Otobüste vurularak öldürülen Özge Gündoğan'ın üniversite arkadaşları eylem yaptı."

Yeni Asır:

- Manşet haber: "Gelecek kadınların: Ege'nin öncü ve lider kadınları Yeni Asır'ın 6.'sını düzenlediği zirvede bir araya geldi. Mövenpick Otel'deki buluşmaya katılan 'topuklu efeler', 'Gelecek bizlerin elinde' mesajı verdiler."

- "Tacizci avukata tazminat cezası" / "Şarkılar kadınlar için" / "6 kadın yazar, kadınları yazdı"

Yeni Asya:

- "Çalışan kadın mağdur: Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin 8 Mart açıklaması"

Yeni Mesaj:

- "Tarımda çalışan kadın güvencesiz: Tarımda çalışan 2.7 milyon kadının hiçbir sosyal güvencesi yok."

Dünya:

- Manşet haber: "Sanayici kadınların 8 Mart manifestosu: İSO üyesi 18 kadın sanayici Dünya Kadınlar Günü'nde hemcinslerinin ekonomik ve sosyal hayata katılımını arttırmak için önerilerini paylaştı."