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'AK denilen karanlık Yüce Divan'ı da sıfırladı'

Twitter, soruşturma Komisyonu'nun AKP'li eski bakanlar hakkındaki kararına tepki gösterdi

05 Ocak 2015 21:26

Bugün (5 Ocak) toplanan TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yapılan AKP'li dört eski bakan hakkında Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığına karar verdi.

Nediyor.com'daki habere göre, 17 Aralık sürecinde hükümetten istifa etmek zorunda kalan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar için 5 Mayıs 2014’te kurulan 15 kişilik Komisyon’da 9 AK Partili üye “4 eski bakan Yüce Divan’a gitmesin” derken, 4 CHP’li ve 1 de MHP’li üye ise “4 eski bakan Yüce Divan’a gitsin” yönünde oy verdi. HDP’li bir üye, Komisyon haberlerine yayın yasağını gerekçe göstererek, daha önce çekilmişti. Yüce Divan kararı çıkması için yapılan açık oylamada, en az salt çoğunluk olan 8 oy gerekiyordu.

9 Ocak’a kadar TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek olan komisyon raporunun ardından 10 gün içinde Genel Kurul’un toplanması gerekiyor. Genel Kurul’un nihai kararını vermesi için de 10 günlük süresi bulunuyor. Sürecin en geç 29 Ocak 2015 tarihine kadar sonlanması gerekiyor.

Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, sonuca ilişkin “Vicdanımız rahat” derken, CHP ve MHP’li üyeler ise karar tepkili. Twitter'da karara yönelik tepkiler şöyle:

 

 

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