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'AKP, genel seçim telaşına düştü, komisyonda Yüce Divan oylaması yapılmayabilir, her şeye hazır olmak lazım'

MHP’li komisyon üyesinden dört eski bakan hakkında açıklama

05 Ocak 2015 13:35

Hülya Karabağlı

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun dört eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasını bugün yapması beklenirken, komisyonun MHP’li üyesi Mesut Dedeoğlu,  “Şimdi, 2015 milletvekilliği genel seçiminden parti yara almadan nasıl çıkar onun telaşına düştüler” dedi. Dedeoğlu, “Her şeye hazırlıklı olmak lazım” diye konuştu.

Meclis Soruşturma Komisyonu’nun MHP’li üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu,  AKP’nin dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak siyasi kararla hareket edeceğini söyledi.   “2015 seçimlerinde parti yara almadan nasıl çıkar telaşına girdiler” diyen Dedeoğlu, bugünkü oylamanın ikinci kez ertelenebileceği olasılığına dikkat çekti. “ Her şey olabilir” diyen Dedeoğlu, “Komisyon 22 Aralık’ta oylama yapılması için prensip kararı almıştı. Ama olmadı.  Ertelenmesi için bir sebep yoktu ama siyasi manevra yapıldı”  şeklinde konuştu.

AKP’nin Meclis Soruşturma Komisyonu’nu 30 Mart yerel seçimlerinde kurdurmadıklarına,  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çalıştırmadığına dikkat çeken Dedeoğlu,  “Şimdi, 2015 milletvekilliği genel seçiminden parti yara almadan nasıl çıkar onun telaşına düştüler” dedi.  “Her şeye hazırlıklı olmak lazım” diyen Dedeoğlu, AKP’nin 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olayının üstünü kapatmaya çalıştığını söyledi.

 

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