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Sözcü: Zafer Çağlayan, Erdoğan'a 'Biz Yüce Divan'a gidersek peşimizden Bilal Erdoğan da gelir' dedi

'Komisyondaki oylamanın ertelenmesine Çağlayan Erdoğan görüşmesi neden oldu'

05 Ocak 2015 11:21

Sözcü gazetesi, Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmaya adı karışan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşerek, “Gi­de­cek­sek hep be­ra­ber gi­de­riz. Pe­şi­miz­den Bi­lal de ge­li­r” de­di­ğini yazdı.

Sözcü'nün haberinde, "Eski Bakan Zafer Çağ­la­ya­n’­ın çı­kı­şı he­sap­la­rı altüst et­ti. Hem Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan hem de Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun prog­ra­mın­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­kan acil ola­rak Beş­te­pe­’ye da­vet edil­di. Ka­mu­oyu­na açık top­lan­tı­lar­da ‘hır­sız­lık ya­pan kar­de­şim de ol­sa ko­lu­nu ke­se­ri­z’ di­yen Da­vu­toğ­lu­’na ‘ko­mis­yon bu haf­ta ka­rar ver­me­si­n’ me­sa­jı ve­ril­di" denildi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, Veli Toprak imzalı haber şöyle:

 

'Biz gidersek Bilal de gelir'

 

Rüşvetle suçlanan Zafer Çağlayan, 22 Aralık’ta saraya çıktı. Erdoğan’a başlıktaki resti çekti… Erdoğan da oylamayı erteletti…

Komisyonun son toplantısında; Ak Saray-Başbakanlık-Meclis üçgeninde müthiş bir trafik yaşandı. Zafer Çağlayan, 3 ismin Yüce Divan’a gönderileceğini öğrenince Ak Saray’a koştu…

 

AYM korkusu


Erdoğan’a “Biz gönderilirsek, AYM sadece 17 Aralık’ı değil, 25 Aralık’ı da soruşturur. Peşimizden Bilal de gelir” dedi. Erdoğan, Davutoğlu’nu, Davut-oğlu da komisyonu aradı. Toplantı bugüne kaldı…

 

AKP’den ret sinyali geldi

 

Bakan Müezzinoğlu, “AYM art niyetli, güvenmiyoruz” dedi. 4 bakanı Yüce Divan’a göndermeyeceklerinin sinyalini verdi.

Adı yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan AK­P’­li 4 es­ki ba­kan hak­kın­da ku­ru­lan Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu bu­gün ka­ra­rı­nı ve­re­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ile Baş­ba­kan­lık ara­sın­da ‘Yü­ce Di­van kri­zi­’ çık­tı. Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­le­cek­ler bil­gi­si üze­ri­ne Za­fer Çağ­la­yan so­lu­ğu Sa­ra­y’­da al­dı: “Biz gi­der­sek Bi­lal de ge­lir, be­ra­ber gi­de­riz.”
 

Kritik oylamabugünyapılacak


Ko­mis­yon bu­gün sa­at 14.00’te Mu­am­mer Gü­ler, Za­fer Çağ­la­yan, Ege­men Ba­ğış ve Er­do­ğan Bay­rak­tar hak­kın­da ka­ra­rı­nı ve­re­cek. AK­P’­li 9 üye­nin ya­nı sı­ra CHP ve MHP’­li 5 üye­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­da ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ril­ip gönderilmeyeceği yö­nün­de­ki ka­rar oy­la­na­cak. Yü­ce Di­van ka­ra­rı çık­ma­sı için en az 3 AK­P’­li üye­nin mu­ha­le­fet­le bir­lik­te ha­re­ket et­me­si ge­re­ki­yor. Gö­rüş­me ön­ce­si ise AK­P’­de su­lar du­rul­mu­yor. İk­ti­dar par­ti­si için en kri­tik gün­ler­den bi­ri 22 Ara­lı­k’­ta ya­şan­dı.


An­ka­ra ku­lis­le­rin­de­ konuşulan id­di­aya gö­re; 22 Ara­lık gü­nü AK­P’­de müt­hiş bir gö­rüş­me tra­fi­ği ger­çek­leş­ti. O gün Çağ­la­yan, Gü­ler ve Ba­ğış’ın, Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­le­ce­ği ko­nu­şul­du. Bu­nu du­yan Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, he­men Beş­te­pe­’de­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ko­nu­tu­’na git­ti.


Saray’daacil top­lan­tı ya­pıl­dı


Çağ­la­yan, ko­mis­yo­nun ken­di­le­ri hak­kın­da Yü­ce Di­van ka­ra­rı ver­me­si ha­lin­de ya­şa­na­cak sı­kın­tı­la­rı Sa­ra­y’­a ak­tar­dı. Sa­de­ce 17 Ara­lık sü­re­ci­nin de­ğil 25 Ara­lık id­di­ala­rı­nın da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan di­dik di­dik edi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çağ­la­ya­n’­ın, “Gi­de­cek­sek hep be­ra­ber gi­de­riz. Pe­şi­miz­den Bi­lal de ge­li­r” de­di­ği id­di­a edil­di.


Eski Bakan Zafer Çağ­la­ya­n’­ın çı­kı­şı he­sap­la­rı altüst et­ti. Hem Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan hem de Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun prog­ra­mın­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­kan acil ola­rak Beş­te­pe­’ye da­vet edil­di. Ka­mu­oyu­na açık top­lan­tı­lar­da ‘hır­sız­lık ya­pan kar­de­şim de ol­sa ko­lu­nu ke­se­ri­z’ di­yen Da­vu­toğ­lu­’na ‘ko­mis­yon bu haf­ta ka­rar ver­me­si­n’ me­sa­jı ve­ril­di.
 

‘Erteleyin’ mesajını  Elitaşiletti

Beş­te­pe-Baş­ba­kan­lık ara­sın­da ya­şa­nan gö­rüş­me tra­fi­ği de­vam eder­ken ko­mis­yo­na ‘top­lan­tı­yı uza­tın, ka­rar ver­me­yi­n’ me­sa­jı ile­til­di. ‘Ka­rar er­te­len­si­n’ ta­le­bi AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Mus­ta­fa Eli­taş üze­rin­den Soruşturma Komisyonu Baş­kan Hak­kı Köy­lü­’ye ulaş­tı­rıl­dı. Eli­taş, da­nış­ma­nı ara­cı­lı­ğıy­la Köy­lü­’ye ya­zı­lı not gön­der­di ve ‘te­le­fon­la gö­rü­şe­li­m’ de­di. Köy­lü, sa­lon­dan çı­ka­rak Eli­ta­ş’­la ko­nuş­tu ve 5 da­ki­ka son­ra er­te­le­me ka­ra­rı du­yu­rul­du.

AKP Gru­bu­’n­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li id­di­alar­dan ra­hat­sız du­rum­da­lar. Ko­mis­yo­nun Yü­ce Di­van ka­ra­rı ver­me­si ha­lin­de Ge­nel Ku­ru­l’­dan geç­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Bu ne­den­le AK­P’­nin pla­nı ko­mis­yon­da ‘gön­der­me­me­’ ka­ra­rı ve­ril­me­si yö­nün­de.


Eniyicezavekilyapmamak!


AKP’de, Yü­ce Di­van ka­ra­rı­nın çık­ma­sı ha­lin­de ha­zi­ra­n­da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de bu­nun aleyh­le­ri­ne kul­la­nıl­ma­sı kor­ku­su var. 4 is­min ba­kan­lık­ gö­re­vin­den alı­na­rak ‘ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı­’ dü­şü­nen bir AK­P’­li yö­ne­ti­ci, “Ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de 4 ki­şi de ve­kil ol­maz! En bü­yük ce­za ve­ril­miş olu­r” gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor.

 

AKP 3 fire verirse bakanlara AYM yolu açılacak

 

Meclis, iki haf­ta­lık ta­ti­lin ar­dın­dan bu­gün top­la­na­cak. En önem­li gün­dem ise AK­P’­li 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li Yü­ce Di­van oy­la­ma­sı… AK­P’­li Hak­kı Köy­lü­’nün baş­kan­lık et­ti­ği So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da ya­pı­la­cak oy­la­ma­da Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Av­ru­pa Bir­li­ği es­ki Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ile Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­lip gön­de­ril­me­me­si oy­la­na­cak. Oy­la­ma­lar her ba­kan için ay­rı ay­rı ya­pı­la­cak. Pe­ki sü­reç na­sıl iş­le­ye­cek?


Bu­gün çı­ka­cak ka­rar­dan son­ra, So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nu ta­mam­la­ya­cak. Ra­por hem adı yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan ba­kan­la­ra hem de Mec­li­s’­te­ki mil­let­ve­kil­le­ri­ne gön­de­ri­le­cek. 10 gün için­de de ra­por Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu gün­de­mi­ne alı­na­cak.


Eğe­r­e­ve­t­o­yu­çı­kar­sa


Gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­dık­tan son­ra ko­mis­yon ra­po­ru Ge­nel Ku­rul­ca giz­li oy­la ka­ra­ra bağ­la­na­cak. 14 üyeli Ko­mis­yon, ‘gön­der­me­me­’ ka­ra­rı ver­se bi­le mu­ha­le­fet par­ti­le­ri Ge­nel Ku­ru­l’­da Yü­ce Di­van öner­ge­si ve­re­bi­le­cek. Bu du­rum­da AK­P’­de çı­ka­bi­le­cek fi­re­ler be­lir­le­yi­ci ola­cak. Eğer 3 AKP’li üye ‘gönderilsin’ derse bakanlara Yüce Divan yolu gözükecek. Öner­ge­nin oy­la­ma­sı­nın giz­li mi yok­sa açık mı ola­ca­ğı da tar­tı­şı­lı­yor. Açık ol­ma­sı ha­lin­de bu du­rum 4 es­ki ba­ka­nın le­hi­ne ge­li­şe­cek. Mec­li­s’­te Yü­ce Di­va­n’­a sevk ka­ra­rı alı­nır­sa dos­ya, en geç 7 gün için­de  AYM’ye gön­de­ri­le­cek .

 

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