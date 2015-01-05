Sözcü: Zafer Çağlayan, Erdoğan'a 'Biz Yüce Divan'a gidersek peşimizden Bilal Erdoğan da gelir' dedi

Sözcü gazetesi, Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmaya adı karışan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşerek, “Gi­de­cek­sek hep be­ra­ber gi­de­riz. Pe­şi­miz­den Bi­lal de ge­li­r” de­di­ğini yazdı.

Sözcü'nün haberinde, "Eski Bakan Zafer Çağ­la­ya­n’­ın çı­kı­şı he­sap­la­rı altüst et­ti. Hem Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan hem de Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun prog­ra­mın­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­kan acil ola­rak Beş­te­pe­’ye da­vet edil­di. Ka­mu­oyu­na açık top­lan­tı­lar­da ‘hır­sız­lık ya­pan kar­de­şim de ol­sa ko­lu­nu ke­se­ri­z’ di­yen Da­vu­toğ­lu­’na ‘ko­mis­yon bu haf­ta ka­rar ver­me­si­n’ me­sa­jı ve­ril­di" denildi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, Veli Toprak imzalı haber şöyle:

'Biz gidersek Bilal de gelir'

Rüşvetle suçlanan Zafer Çağlayan, 22 Aralık’ta saraya çıktı. Erdoğan’a başlıktaki resti çekti… Erdoğan da oylamayı erteletti…

Komisyonun son toplantısında; Ak Saray-Başbakanlık-Meclis üçgeninde müthiş bir trafik yaşandı. Zafer Çağlayan, 3 ismin Yüce Divan’a gönderileceğini öğrenince Ak Saray’a koştu…

AYM korkusu



Erdoğan’a “Biz gönderilirsek, AYM sadece 17 Aralık’ı değil, 25 Aralık’ı da soruşturur. Peşimizden Bilal de gelir” dedi. Erdoğan, Davutoğlu’nu, Davut-oğlu da komisyonu aradı. Toplantı bugüne kaldı…

AKP’den ret sinyali geldi

Bakan Müezzinoğlu, “AYM art niyetli, güvenmiyoruz” dedi. 4 bakanı Yüce Divan’a göndermeyeceklerinin sinyalini verdi.

Adı yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan AK­P’­li 4 es­ki ba­kan hak­kın­da ku­ru­lan Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu bu­gün ka­ra­rı­nı ve­re­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ile Baş­ba­kan­lık ara­sın­da ‘Yü­ce Di­van kri­zi­’ çık­tı. Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­le­cek­ler bil­gi­si üze­ri­ne Za­fer Çağ­la­yan so­lu­ğu Sa­ra­y’­da al­dı: “Biz gi­der­sek Bi­lal de ge­lir, be­ra­ber gi­de­riz.”



Kritik oylama bugün yapılacak



Ko­mis­yon bu­gün sa­at 14.00’te Mu­am­mer Gü­ler, Za­fer Çağ­la­yan, Ege­men Ba­ğış ve Er­do­ğan Bay­rak­tar hak­kın­da ka­ra­rı­nı ve­re­cek. AK­P’­li 9 üye­nin ya­nı sı­ra CHP ve MHP’­li 5 üye­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­da ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ril­ip gönderilmeyeceği yö­nün­de­ki ka­rar oy­la­na­cak. Yü­ce Di­van ka­ra­rı çık­ma­sı için en az 3 AK­P’­li üye­nin mu­ha­le­fet­le bir­lik­te ha­re­ket et­me­si ge­re­ki­yor. Gö­rüş­me ön­ce­si ise AK­P’­de su­lar du­rul­mu­yor. İk­ti­dar par­ti­si için en kri­tik gün­ler­den bi­ri 22 Ara­lı­k’­ta ya­şan­dı.



An­ka­ra ku­lis­le­rin­de­ konuşulan id­di­aya gö­re; 22 Ara­lık gü­nü AK­P’­de müt­hiş bir gö­rüş­me tra­fi­ği ger­çek­leş­ti. O gün Çağ­la­yan, Gü­ler ve Ba­ğış’ın, Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­le­ce­ği ko­nu­şul­du. Bu­nu du­yan Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, he­men Beş­te­pe­’de­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ko­nu­tu­’na git­ti.



Saray’da acil top­lan­tı ya­pıl­dı



Çağ­la­yan, ko­mis­yo­nun ken­di­le­ri hak­kın­da Yü­ce Di­van ka­ra­rı ver­me­si ha­lin­de ya­şa­na­cak sı­kın­tı­la­rı Sa­ra­y’­a ak­tar­dı. Sa­de­ce 17 Ara­lık sü­re­ci­nin de­ğil 25 Ara­lık id­di­ala­rı­nın da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan di­dik di­dik edi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çağ­la­ya­n’­ın, “Gi­de­cek­sek hep be­ra­ber gi­de­riz. Pe­şi­miz­den Bi­lal de ge­li­r” de­di­ği id­di­a edil­di.



Eski Bakan Zafer Çağ­la­ya­n’­ın çı­kı­şı he­sap­la­rı altüst et­ti. Hem Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan hem de Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun prog­ra­mın­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­kan acil ola­rak Beş­te­pe­’ye da­vet edil­di. Ka­mu­oyu­na açık top­lan­tı­lar­da ‘hır­sız­lık ya­pan kar­de­şim de ol­sa ko­lu­nu ke­se­ri­z’ di­yen Da­vu­toğ­lu­’na ‘ko­mis­yon bu haf­ta ka­rar ver­me­si­n’ me­sa­jı ve­ril­di.



‘Erteleyin’ mesajını Elitaş iletti

Beş­te­pe-Baş­ba­kan­lık ara­sın­da ya­şa­nan gö­rüş­me tra­fi­ği de­vam eder­ken ko­mis­yo­na ‘top­lan­tı­yı uza­tın, ka­rar ver­me­yi­n’ me­sa­jı ile­til­di. ‘Ka­rar er­te­len­si­n’ ta­le­bi AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Mus­ta­fa Eli­taş üze­rin­den Soruşturma Komisyonu Baş­kan Hak­kı Köy­lü­’ye ulaş­tı­rıl­dı. Eli­taş, da­nış­ma­nı ara­cı­lı­ğıy­la Köy­lü­’ye ya­zı­lı not gön­der­di ve ‘te­le­fon­la gö­rü­şe­li­m’ de­di. Köy­lü, sa­lon­dan çı­ka­rak Eli­ta­ş’­la ko­nuş­tu ve 5 da­ki­ka son­ra er­te­le­me ka­ra­rı du­yu­rul­du.

AKP Gru­bu­’n­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li id­di­alar­dan ra­hat­sız du­rum­da­lar. Ko­mis­yo­nun Yü­ce Di­van ka­ra­rı ver­me­si ha­lin­de Ge­nel Ku­ru­l’­dan geç­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Bu ne­den­le AK­P’­nin pla­nı ko­mis­yon­da ‘gön­der­me­me­’ ka­ra­rı ve­ril­me­si yö­nün­de.



En iyi ceza vekil yapmamak!



AKP’de, Yü­ce Di­van ka­ra­rı­nın çık­ma­sı ha­lin­de ha­zi­ra­n­da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de bu­nun aleyh­le­ri­ne kul­la­nıl­ma­sı kor­ku­su var. 4 is­min ba­kan­lık­ gö­re­vin­den alı­na­rak ‘ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı­’ dü­şü­nen bir AK­P’­li yö­ne­ti­ci, “Ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de 4 ki­şi de ve­kil ol­maz! En bü­yük ce­za ve­ril­miş olu­r” gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor.

AKP 3 fire verirse bakanlara AYM yolu açılacak

Meclis, iki haf­ta­lık ta­ti­lin ar­dın­dan bu­gün top­la­na­cak. En önem­li gün­dem ise AK­P’­li 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li Yü­ce Di­van oy­la­ma­sı… AK­P’­li Hak­kı Köy­lü­’nün baş­kan­lık et­ti­ği So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da ya­pı­la­cak oy­la­ma­da Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Av­ru­pa Bir­li­ği es­ki Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ile Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ri­lip gön­de­ril­me­me­si oy­la­na­cak. Oy­la­ma­lar her ba­kan için ay­rı ay­rı ya­pı­la­cak. Pe­ki sü­reç na­sıl iş­le­ye­cek?



Bu­gün çı­ka­cak ka­rar­dan son­ra, So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nu ta­mam­la­ya­cak. Ra­por hem adı yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan ba­kan­la­ra hem de Mec­li­s’­te­ki mil­let­ve­kil­le­ri­ne gön­de­ri­le­cek. 10 gün için­de de ra­por Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu gün­de­mi­ne alı­na­cak.



Eğe­r ­‘e­ve­t’­ o­yu­ çı­kar­sa…



Gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­dık­tan son­ra ko­mis­yon ra­po­ru Ge­nel Ku­rul­ca giz­li oy­la ka­ra­ra bağ­la­na­cak. 14 üyeli Ko­mis­yon, ‘gön­der­me­me­’ ka­ra­rı ver­se bi­le mu­ha­le­fet par­ti­le­ri Ge­nel Ku­ru­l’­da Yü­ce Di­van öner­ge­si ve­re­bi­le­cek. Bu du­rum­da AK­P’­de çı­ka­bi­le­cek fi­re­ler be­lir­le­yi­ci ola­cak. Eğer 3 AKP’li üye ‘gönderilsin’ derse bakanlara Yüce Divan yolu gözükecek. Öner­ge­nin oy­la­ma­sı­nın giz­li mi yok­sa açık mı ola­ca­ğı da tar­tı­şı­lı­yor. Açık ol­ma­sı ha­lin­de bu du­rum 4 es­ki ba­ka­nın le­hi­ne ge­li­şe­cek. Mec­li­s’­te Yü­ce Di­va­n’­a sevk ka­ra­rı alı­nır­sa dos­ya, en geç 7 gün için­de AYM’ye gön­de­ri­le­cek .