Sözcü: Zafer Çağlayan, Erdoğan'a 'Biz Yüce Divan'a gidersek peşimizden Bilal Erdoğan da gelir' dedi

Sözcü gazetesi, Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmaya adı karışan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşerek, “Gideceksek hep beraber gideriz. Peşimizden Bilal de gelir” dediğini yazdı.
Sözcü'nün haberinde, "Eski Bakan Zafer Çağlayan’ın çıkışı hesapları altüst etti. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun programında olmamasına rağmen Başbakan acil olarak Beştepe’ye davet edildi. Kamuoyuna açık toplantılarda ‘hırsızlık yapan kardeşim de olsa kolunu keseriz’ diyen Davutoğlu’na ‘komisyon bu hafta karar vermesin’ mesajı verildi" denildi.
Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, Veli Toprak imzalı haber şöyle:
'Biz gidersek Bilal de gelir'
Rüşvetle suçlanan Zafer Çağlayan, 22 Aralık’ta saraya çıktı. Erdoğan’a başlıktaki resti çekti… Erdoğan da oylamayı erteletti…
Komisyonun son toplantısında; Ak Saray-Başbakanlık-Meclis üçgeninde müthiş bir trafik yaşandı. Zafer Çağlayan, 3 ismin Yüce Divan’a gönderileceğini öğrenince Ak Saray’a koştu…
AYM korkusu
Erdoğan’a “Biz gönderilirsek, AYM sadece 17 Aralık’ı değil, 25 Aralık’ı da soruşturur. Peşimizden Bilal de gelir” dedi. Erdoğan, Davutoğlu’nu, Davut-oğlu da komisyonu aradı. Toplantı bugüne kaldı…
AKP’den ret sinyali geldi
Bakan Müezzinoğlu, “AYM art niyetli, güvenmiyoruz” dedi. 4 bakanı Yüce Divan’a göndermeyeceklerinin sinyalini verdi.
Adı yolsuzluğa karışan AKP’li 4 eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu bugün kararını verecek. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında ‘Yüce Divan krizi’ çıktı. Yüce Divan’a gönderilecekler bilgisi üzerine Zafer Çağlayan soluğu Saray’da aldı: “Biz gidersek Bilal de gelir, beraber gideriz.”
Kritik oylama bugün yapılacak
Komisyon bugün saat 14.00’te Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında kararını verecek. AKP’li 9 üyenin yanı sıra CHP ve MHP’li 5 üyenin katılacağı toplantıda bakanların Yüce Divan’a gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki karar oylanacak. Yüce Divan kararı çıkması için en az 3 AKP’li üyenin muhalefetle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Görüşme öncesi ise AKP’de sular durulmuyor. İktidar partisi için en kritik günlerden biri 22 Aralık’ta yaşandı.
Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 22 Aralık günü AKP’de müthiş bir görüşme trafiği gerçekleşti. O gün Çağlayan, Güler ve Bağış’ın, Yüce Divan’a gönderileceği konuşuldu. Bunu duyan Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, hemen Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Konutu’na gitti.
Saray’da acil toplantı yapıldı
Çağlayan, komisyonun kendileri hakkında Yüce Divan kararı vermesi halinde yaşanacak sıkıntıları Saray’a aktardı. Sadece 17 Aralık sürecinin değil 25 Aralık iddialarının da Anayasa Mahkemesi tarafından didik didik edileceğine işaret eden Çağlayan’ın, “Gideceksek hep beraber gideriz. Peşimizden Bilal de gelir” dediği iddia edildi.
Eski Bakan Zafer Çağlayan’ın çıkışı hesapları altüst etti. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun programında olmamasına rağmen Başbakan acil olarak Beştepe’ye davet edildi. Kamuoyuna açık toplantılarda ‘hırsızlık yapan kardeşim de olsa kolunu keseriz’ diyen Davutoğlu’na ‘komisyon bu hafta karar vermesin’ mesajı verildi.
‘Erteleyin’ mesajını Elitaş iletti
Beştepe-Başbakanlık arasında yaşanan görüşme trafiği devam ederken komisyona ‘toplantıyı uzatın, karar vermeyin’ mesajı iletildi. ‘Karar ertelensin’ talebi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş üzerinden Soruşturma Komisyonu Başkan Hakkı Köylü’ye ulaştırıldı. Elitaş, danışmanı aracılığıyla Köylü’ye yazılı not gönderdi ve ‘telefonla görüşelim’ dedi. Köylü, salondan çıkarak Elitaş’la konuştu ve 5 dakika sonra erteleme kararı duyuruldu.
AKP Grubu’nda milletvekillerinin büyük bölümü 4 eski bakanla ilgili iddialardan rahatsız durumdalar. Komisyonun Yüce Divan kararı vermesi halinde Genel Kurul’dan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle AKP’nin planı komisyonda ‘göndermeme’ kararı verilmesi yönünde.
En iyi ceza vekil yapmamak!
AKP’de, Yüce Divan kararının çıkması halinde haziranda yapılacak seçimlerde bunun aleyhlerine kullanılması korkusu var. 4 ismin bakanlık görevinden alınarak ‘cezalandırıldığını’ düşünen bir AKP’li yönetici, “Önümüzdeki dönemde 4 kişi de vekil olmaz! En büyük ceza verilmiş olur” görüşünü dile getiriyor.
AKP 3 fire verirse bakanlara AYM yolu açılacak
Meclis, iki haftalık tatilin ardından bugün toplanacak. En önemli gündem ise AKP’li 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylaması… AKP’li Hakkı Köylü’nün başkanlık ettiği Soruşturma Komisyonu’nda yapılacak oylamada Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesi oylanacak. Oylamalar her bakan için ayrı ayrı yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek?
Bugün çıkacak karardan sonra, Soruşturma Komisyonu raporunu tamamlayacak. Rapor hem adı yolsuzluğa karışan bakanlara hem de Meclis’teki milletvekillerine gönderilecek. 10 gün içinde de rapor Meclis Genel Kurulu gündemine alınacak.
Eğer ‘evet’ oyu çıkarsa…
Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanacak. 14 üyeli Komisyon, ‘göndermeme’ kararı verse bile muhalefet partileri Genel Kurul’da Yüce Divan önergesi verebilecek. Bu durumda AKP’de çıkabilecek fireler belirleyici olacak. Eğer 3 AKP’li üye ‘gönderilsin’ derse bakanlara Yüce Divan yolu gözükecek. Önergenin oylamasının gizli mi yoksa açık mı olacağı da tartışılıyor. Açık olması halinde bu durum 4 eski bakanın lehine gelişecek. Meclis’te Yüce Divan’a sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde AYM’ye gönderilecek .