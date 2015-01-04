Meclis Komisyonu yarın dört eski bakanın Yüce Divan'a sevkini oylayacak

TBMM Soruşturma Komisyonu, 5 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'de dört eski bakan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar hakkında 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için Yüce Divan oylaması yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde yapılacak oylamada iktidar kanadından bir sürpriz beklenmiyor. Ancak, Komisyon Raporunun Genel Kurul aşamasında gözler aralarında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da bulunduğu üç dönemlik 73 milletvekilinde olacak. CHP, MHP ve HDP'nin genel kurul oylamasına tam kadro katılması halinde 52 milletvekiline ihtiyaç var. Genel Kurul'da gizli oylamada Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabiliyor.

Seçime yeni kabine ile

AKP kulislerinde kabine değişikliği bekleniyor. Haziran ayında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerine vitrinde üç dönemlik bakanlarla gitmenin doğru olmayacağı söyleniyor. Böyle bir süreçte AKP'den Yüce Divan konusunda sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

Soruşturma önergesine göre Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar hakkında 2, Egemen Bağış hakkında 3, Muammer Güler hakkında ise 4 ayrı suçlama bulunuyor.

Meclis Soruşturma Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığa sunduktan itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen bakana gönderilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılacak. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülecek. Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'da gizli oyla karara bağlanacak. Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınacak. Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Meclis Başkanlığı tarafından dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilecek.