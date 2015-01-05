17 Aralık TBMM'de de sıfırlanıyor, AKP'li vekiller dört eski bakan için 'Yüce Divan'a hayır' dedi!

Yargı ve emniyette yapılan operasyonların ardından savcılıkta "takipsizlik" kararıyla kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması TBMM'de de kapanmanın eşiğine geldi.



TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu, AKP'li üyelerin oylarıyla, 17 Aralık sürecinde hükümetten istifa etmek zorunda kalan dört eski bakan hakkında Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığına karar verdi.



Halen AKP milletvekili olarak parlamentoda bulunan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki son kararı, soruşturma komisyonu raporuyla bağlı olmayan TBMM Genel Kurulu verecek.



Ancak, soruşturma komisyonundaki AKP'li üyelerin Yüce Divan yargılamasına karşı kullandıkları oylar, TBMM Genel Kurulu'nda çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubundaki eğilimi yansıtması açısından da önem taşıyor.

5 Mayıs 2014'te kurulmasına karar verilen, ancak AKP'nin komisyon üyeliğine aday milletvekillerinin listesini geç bildirmesi nedeniyle ilk toplantısını 9 Temmuz'da yapabilen TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu, 22 Aralık'taki toplantısında son anda ertelediği Yüce Divan oylamasını dün (5 Ocak 2015) tartışmalı bir oturumda yaptı.

AKP'den blok oy

Komisyon toplantısında dört eski bakan hakkındaki iddialar ayrı ayrı oylandı. Toplantının ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, 11 oylamanın tümünün 9'a karşı 5 oy ile Yüce Divan'a göndermeme yönünde sonuçlandığını bildirdi.





Bakanların çocukları ile konuşmalarını içeren tapeler imha edilecek

TBMM Rüşvet ve Yolsuzluğu Soruşturma Komisyonu'nda, bakanların çocukları ile aralarında geçen konuşmaların tapelerinin yakılarak, imha edilmesi için karar alındı



Eski bakanlar için yöneltilen suçlamalar nelerdi

Zafer Çağlayan

Zarrab’ın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağlamak,

Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği ileri sürülen 1.5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamak.

Muammer Güler

Zarrab’ın araçlarına trafikte emniyet şeridi kullanma imtiyazı vermek ve koruma polisi görevlendirmek,

Zarrab’la birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlamak,

Zarrab’la ilgili adli ve istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat vermek,

Zarrab’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunmak.

Egemen Bağış

Zarrab’ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimiyle yakınlarına vize alınması işleri için aracılık etmek,

Zarrab’la ilgili soruşturma olup olmadığı yönünde kurum ve kuruluşlardan araştırma yapılmasını sağlamak,

Zarrab’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunmak,

Erdoğan Bayraktar

Ağaoğlu Bakırköy 46 projesi için yasal olmayan biçimde imar izni alınması iddiası.

Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait araziye yasal olmayan biçimde özel proje alanı ilanının sağlanması iddiası.

Sağlık tesisi yapımı için imar verilen arsaya otel yapımı için yasal olmayan biçimde imar izni alınması iddiası.

Resmi belgede sahtecilik yapılarak ‘Zorlu Center’ projesindeki kaçak yapılara onay alınması iddiası.

Beykoz’da bulunan yeşil alanın yasal olmayan biçimde imara açılması iddiası.

Ataköy sahil kenarına imar planlarına aykırı olarak yapılan proje. (Yasal olamayan nedir bu tam açıklanmamış)

Birinci dereceden doğal SİT alanı olan İmar Bankası Sarıyer arazisinin gerçeğe aykırı raporla imara açılması iddiası.

Maslak Acıbadem Hastanesi ek bina projesi için Boğaziçi Koruma Kanunu’na aykırı şekilde imar alınması iddiası.