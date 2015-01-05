Erdoğan Bayraktar Yüce Divan oylaması öncesinde uyarılmış!

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları eşliğinde başlatılan 17Aralık operasyonunun ardından, "suçlandığı işlemlerin büyük bölümününün dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapıldığını, kendisiyle birlikte Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğini açıklayan" eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, AKP Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ın, TBMM Soruşturma Komisyonu'ndaki Yüce Divan oylamasından önce uyarıldığı bildirildi. Aklanmak için tek başına Yüce Divan'da yargılanmayı talep edeceğini duyuran Bayraktar'ı sert bir üslupla ve "ortak stratejinin dışına çıkıyorsun" diyerek uyaran ismin, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan diğer üç eski bakandan biri olduğu açıklandı.

Açıklamayı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, CNN Türk'te Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlarken yaptı. Bayraktar'la sık görüştüğünü belirten Zeyrek, özetle şunları söyledi:

"Erdoğan Bayraktar'ın, aklanmak için tek başına Yüce Divan'da yargılanmak isteyeceğini sanmıyorum. Korkmuş gibi. Kendisiyle görüşmüştüm. Yolsuzlukla suçlanan bakanlardan biri Erdoğan Bayraktar'ı aramış, sert bir görüşme geçmiş aralarında. 'Ortak stratejinin dışına çıkıyorsun' diye Bayraktar'ı uyarmışlar."

Erdoğan'ı istifaya çağırmıştı

Bayraktar, 17 Aralık operasyonunun ardından Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler ile birlikte suçlanan ve oğlu sorgulanan Bayraktar, 25 Aralık 2014'te NTV canlı yayınında hükümeti ve AKP'yi sarsan şu açıklamayı yapmıştı:

"Bana 'istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız' şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın (Tayyip Erdoğan) onayıyla yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Başbakan'ın da istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum."