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17.25'te açıklanan 'Yüce Divan'a hayır' kararı tesadüf mü, mesaj mı?

Halen AKP milletvekili olarak parlamentoda bulunan eski bakanlar hakkındaki son kararı, soruşturma komisyonu raporuyla bağlı olmayan TBMM Genel Kurulu verecek

05 Ocak 2015 20:00

TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu, AKP'li üyelerin oylarıyla, 17 Aralık sürecinde hükümetten istifa etmek zorunda kalan dört eski bakan hakkında Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığına karar verdi. Konuyla ilgili açıklamayı TBMM yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü saat tam 17.25’te yaptı. 17-25 Aralık operasyonuyla yargılanması istenen bakanlar için yapılan açıklamanın zamanlaması ilginç bir tesadüfe yol açtı.

Halen AKP milletvekili olarak parlamentoda bulunan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki son kararı, soruşturma komisyonu raporuyla bağlı olmayan TBMM Genel Kurulu verecek. Konuyla ilgili açıklamayı TBMM yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü açıklamayı saat tam 17.25’te yaptı. 17-25 Aralık operasyonuyla yargılanması istenen bakanlar için yapılan açıklamanın zamanlaması ilginç bir tesadüfe yol açtı. 

 

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