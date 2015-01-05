'Montaj' denen bakanların çocuklarıyla yaptığı görüşmelerin tapeleri imha edilecek

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda bakanların çocuklarıyla konuşma tapelerinin yakılıp imha edilmesi kararı 9’a beş oyla alınırken, AKP’nin 9 üyesi de ‘deliller hukuksuz elde edildi’ ifadelerini kullandı.

Komisyonun MHP’li Üyesi Mesut Dedeoğlu, toplantıda bakanların çocuklarıyla yaptığı konuşma tapelerinin yakılıp imha edilmesi yönünde 9’a 5 oyla karara alındığını açıkladı.



AKP’lilerin buna gerekçe olarak tanıklıktan çekilen çocukların bu yönde kanuni hakları olduğu görüşüne dikkat çekti.



Bu karara komisyonun CHP’li üyeleri de karşı çıktı. CHP’liler, “Yasal olmadığını söyledik ama aldılar. Resmi dosyalar içerisinde imha yapacaklar. Bu karar da 9'a 5 alındı. Bunların amaçları tapeleri ortadan kaldırmak diye çok önce söylemiştik" açıklamasını yaptı.

3.5 saatlik toplantıda ilginç ayrıntılar var. AKP’li 9 komisyon üyesinin toplantı öncesinde neşeli tavırları dikkat çekti. Bu duruma şaşırdığını vurgulayan komisyonun MHP’li Üyesi Mesut Dedeoğlu, AKP’lilere, “Hayırdır, ne kadar şen şakraksınız. Bunun bir sebebi var mı” diye sorduğunu söyledi. Toplantıya girişte muhalefetten çok AKP’lilerin rahat oldukları anlaşıldı. Toplantıda tansiyonun hiç düşmediği belirtilirken AKP’li 9 üye de dört bakanla ilgili kanaatlerini açıklarken, ‘Toplanan delillerin hukuka aykırı olduğunu’, 'hükümete karşı darbe', 'paralel yapı' ve Anayasa Mahkemesi gerekçeleriyle savunma yaptı.



MHP’li Dedeoğlu, düzenlediği basın toplantısında, “AKP’lilerin hukuku aykırı buldukları delilerle arasında tapeler, ayakkabı kutuları, para salma makinesi, birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, mal varlıklarında açıklayamadıkları artışlar bulunuyor” dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, internete düşen ses kayıtlarının montaj olduğunu söyleyerek aynı ses kayıtlarından kendilerinin de yapabileceğini iddia etmişti.

'İmha etmedimiz zaman TCK'ya göre hapis cezası var'

Komisyonunun AKP'li Başkan Vekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da Dedeoğlu'nun açıklamalarını doğruladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince dinlemesi yasak olan kişiler vardır. Bunlar, baba oğlu ve eşler arasındaki konuşmalardır. Eğer bunlar dinlenmişse bunların belli süre içerisinde imha edilmesi gerekir. Dosyaya konmaz. Ancak bunlar konmuş maalesef hukuka aykırı bir şekilde. Biz bunları gördük. Görünce imha etme görevi bize düşüyor. İmha etmediğimiz zaman Türk Ceza Kanunu'na göre de hapis cezası var" dedi.

'Bazı suç isnatları orada da geçiyordu. Bu delilleri karartmak olmuyor mu' sorusuna Tunç, "Hayır dedil karartma değil. Kanun böyle diyor. Baba-oğlu, karı-koca dinlemesi yasak olan kişileri sen dinlemişsin. Bir karo-koca arasındaki konuşma dinlenir mi?" diye yanıt verdi.

'Suç varsa bu özel hayatın gizliliği olur mu' sorusuna ise Tunç, "Dinlensin ya önemli değil diyorsanız olmaz. Bu özel hayata müdahaledir" yanıtını verdi.

Tunç, ne zaman imha edileceğini ise şöyle açıkladı: "TBMM'deki oylama öncesinde muhalefet partileriyle bir araya geleceğiz ve o görüşmeleri göstererek, tutanak tutup imha edeceğiz" dedi.

'TBMM Genel Kurulu Yüce Divan'a sevk kararı alırsa ne olacak?' sorusuna da Tunç, "Onlar Yüce Divan'ın işine yaramaz ki yasak değil çünkü" diye yanıt verdi.