Komisyon dört eski bakanla ilgili Yüce Divan oylaması için toplandı

Dört eski bakanın adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun toplantısı başladı. Komisyon toplantısında Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddialarla ilgili olarak Yüce Divan’a sevk kararı oylanacak.

17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski AB Bakanı Egemen Bağış ve eski Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında TBMM Soruşturma Komisyonu’nda 22 Aralık’ta yapılacak Yüce Divan oylaması, eski bakanların mal varlıkları hakkındaki MASAK raporuna yaptıkları itirazın ardından 5 Ocak’a ertelenmişti.

HDP’nin çekildiği komisyon, bugün saat 14’te AKP’li, CHP’li ve MHP’li üyelerin katılımıyla toplandı. Gazetecilerin koridora sokulmadığı komisyon toplantıya girerken konuşan AKP’li üye Yılmaz Tunç, “Herhalde başkan her arkadaşa tek tek söz verir, arkadaşlar da kanaatlerini açıklar” dedi.

CHP’li Emre Köprülü ise, “Komisyon toplantısının kısa sürmesinden yana değiliz. 22 Aralık ile 5 Ocak arasında komisyon üyelerine baskı yapıldı mı öğrenmek istiyoruz. Eski bakanlar Yüce Divan’a gitsin mi, gitmesin mi?” şeklinde bir oylamanın doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Dört eski bakanı bekleyen süreç

Bugün yapılacak oylama sonrası komisyon, raporunu 10 Ocak'a kadar tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sunacak. Muhalefet de varsa muhalefet şerhini yazacak. Meclis Başkanlığı, raporun kendisine ulaşmasının hemen ardından çoğaltarak milletvekillerine dağıtacak. Rapor, en geç 30 Ocak'ta oylanmak için Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

Komisyon oylamasında bakanlardan bazılarına ya da hiçbirine Yüce Divan'a sevk kararı çıkmazsa muhalefet, eski bakanların Yüce Divan'a gitmesi yönünde önerge verecek. Genel Kurul'da gizli oylamayla muhalefetin önergesi oylanacak. Önerge kabul edilirse bakanlar için Yüce Divan yolu açılacak.

276 oy gerekiyor

Genel Kurul'daki oylamada Yüce Divan'a sevk için en az 276 oy gerekiyor. AKP'nin TBMM'de 312 sandalyesi bulunuyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Murat Bozlak'ın dün akşam vefat etmesi nedeniyle bağımsızlar ve muhalefet eksiksiz oy kullansa dahi oyları 223'te kalıyor.

Oylamanın gizli yapılması ise milletvekillerinin kullanacağı oyların rengini etkileyebiliyor. Bu nedenle komisyonun raporu, bakanların bir kısmı veya tümü için Yüce Divan'a sevki yönünde olmasa dahi Genel Kurul'da yapılan oylama kararın farklı olmasını sağlayabiliyor.

TBMM Genel Kurulu, bakanların Yüce Divan'a sevkine karar verirse yargılama sırasında Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan görevi yapıyor.

Yüce Divan'da 1964'ten bugüne bir eski başbakan (Mesut Yılmaz) ve 15 eski bakan yargılandı.

Başbakan ve bakanlar, sadece Yüce Divan'da yargılanabiliyor ve yargılamaya ilişkin süreç, Anayasa'nın 100. maddesi ile TBMM İç Tüzüğü'nün 107 ve devam maddelerinde ayrıntılı olarak yer alıyor.