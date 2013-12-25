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Politika

'Yolsuzluk operasyonu ABD ve Türkiye arasındaki diplomasiyi de vurdu'

New York Times, Türkiye ve ABD diplomatları arasında geçen hafta planlanan görüşmenin karşılıklı kuşkular nedeniyle iptal edildiğini yazdı

25 Aralık 2013 13:04

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu süreciyle birlikte Ankara-Washington hattı arasında ipler gerilirken Amerikan New York Times gazetesi iki ülke diplomatları arasında geçen hafta planlanan görüşmenin karşılıklı kuşkular nedeniyle iptal edildiğini yazdı. “ABD ile Türkiye arasında artan güvensizlik kamuoyu önünde sergileniyor” başlıklı haberde, “Son yıllarda krizler üzerine bir araya gelmek, iki ülke arasındaki ilişkinin bir çeşit özelliği haline gelmişti. Bu nedenle geçen hafta diplomatlar arasında planlanan bir toplantının bir istişareden çok, bir pusuya, tuzağa benzediği için iptal edilmesi, azalan güvenin özellikle rahatsız edici bir işareti oldu” denildi.

Habere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yakın çevre ile ilgili yolsuzluk soruşturması hızla yoğunlaşırken geçen haftanın sonuna doğru Türk Dışişleri Bakanlığı, krizi görüşmek için bir aracı yoluyla ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile toplantı talebinde bulundu. Bu isteği görüştükleri Amerikalı ve Türk yetkilililere dayandıran gazete, ABD’li diplomatların günlerce özel olarak “Türklerin dikkati başka yollara çekmek için soruşturmanın yabancı bir komplo olarak göstermekden kaçınmaları yönünde ricada bulunduklarını” ancak cumartesi günü planlanan toplantıdan önce hükümet yanlısı gazetelerin Ricciardone ile ilgili haberleri yayımladıklarını bildirdi.

Erdoğan’ın elçinin sınır dışı edilebileceği imasının hatırladıldığı haberde, ortak bir şüphenin günün kalanına yansıdığı ve ABD tarafının görüşmeyi iptal ettiği belirtildi. Gazete, sadece iki yıl önce Erdoğan’ın, Libya, Mısır ve Suriye’de başlayan halk hareketlerine verilecek yanıtın konuşulduğu dönemde ABD Başkanı Obama’nın İngiltere Başbakanı David Cameron’un dışında en çok görüştüğü dünya lideri olarak belirtildiğini anımsattı. Son dönemde iki ülkenin dış politikalarının farklılaştığı, yaşananların “derinleşen güvensizliğin son işareti olarak görüldüğü” kaydedildi. Mısır, Suriye, Irak ve Erbil’le petrol anlaşmalarının yanı sıra Türkiye’nin Çin’den füze sistemi alımına ilişkin görüş ayrılıklarına değinen gazete, Erdoğan’ın Gezi protestolarını da ABD’ye bağladığını da anımsattı. İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan bir makalede de, yolsuzluk haberlerini dile getiren, ileten, hükümeti eleştirenlerin Erdoğan ve medya baronu arkadaşları tarafından hedef alındığı belirtildi. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, Türkiye’deki gelişmeleri, “Erdoğan’ın etrafındaki çember daralıyor” yorumuyla verirken Deutche Welle’ye konuşan Alman Bilim ve Siyaset Vakfı’ndan Dilek Kurban, yolsuzluk skandalının hükümetin sonunu getirebileceğini savundu.

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