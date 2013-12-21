Dışişleri: Ricciardone'nin açıklaması yeterli, bakanlığa çağrılmayacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD büyükelçisinin açıklamasını yeterli buluyoruz. Bu aşamada bakanlığa çağırılmasına yönelik bir plan söz konusu değil” denildi.

Ricciardone, "Yolsuzluk operasyonuyla ABD'nin ilgisi yoktur" diyerek bugün basında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

İddialar neydi?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone hakkında bugün yayınlanan gazetelerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu konusunda açıklamalar yaptığına ilişkin haberler yayınlanmıştı. Yayınlanan haberlerde, Ricciardone'nin 17 Aralık'ta AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek, "Halkbank'ın İran'la ilişkilerinin kesilmesini istedik dinlemediler. Bir imparatorluğun çöküşünü izliyorsunuz" dediği iddia edilmişti.