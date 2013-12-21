T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Büyükelçisi: Yolsuzluk operasyonuyla ABD'nin ilgisi yoktur

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, 'Yolsuzluk operasyonuyla ABD'nin ilgisi yoktur' dedi

21 Aralık 2013 13:51

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Frank Ricciardone, hakkındaki iddiaları yazılı açıklama ile yalanladı. ABD'nin devam eden yolsuzluk operasyonuyla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını vurgulayarak, "ABD ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği iki ülke için de hayati öneme sahiptir. Hiç kimse Türk-Amerikan ilişkilerini böyle asılsız iddialarla tehlikeye atmamalıdır. Böyle bir toplantı yapılmadığı gibi, haberlerde ortaya atılan iddiaların tümü tamamen yalan ve iftiradır" dedi

 

İddialar nelerdi?

 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone hakkında bugün yayınlanan gazetelerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu konusunda açıklamalar yaptığına ilişkin haberler yayınlanmıştı. Yayınlanan haberlerde, Ricciardone'nin 17 Aralık'ta AB Büyükelçileri ile biraraya gelerek, "Halkbank'ın İran'la ilişkilerinin kesilmesini istedik dinlemediler. Bir imparatorluğun çöküşünü izliyorsunuz" dediği iddia edilmişti. 

ETİKETLER

abdbüyükelçiricciardoneyolsuzluk operasyonuhalkbankabdnin ilgisi yoktur

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Ricciardone'den sürpriz buluşma

CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğle yemeğinde sürpriz bir isimle bir araya geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24