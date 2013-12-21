Başbakan'dan büyükelçilere: Sizleri ülkemizde tutma mecburiyetinde değiliz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin yolsuzluk operasyonuna ilişkin, "Gezi'deki gibi sorumlular dışarıda aranmamalı" sözlerine göndermede bulunarak, "Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içine giriyorlar. Onlar sesleniyorum: İşinizi yapın. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz. Eğer sizin büyükelçilerimiz de bu tür oyunların içine giriyorlarsa bize haber verin siz göndermeyin biz alırız" dedi.

Erdoğan konuşmasında, "Ak Parti bozulmuş çarkları düzeltmeye geldi bu ülkede. Batılı bunu gördüğü için attığımız adımlar nedeniyle sesiz devrim demiştir. Sizden bir şey istiyorum: Bütçeyi gördünüz değil mi? Her türlü hakareti yapan muhalefet kaç kişiyle bu bütçeye hayır dedi. 117 kişiyle…Bunlar toplam 212 kişi. 318 oyla bütçesine sahip çıktı. Siz muhalefet olarak TBMM’de nasıl çalışılacağını bilmeyecek kadar zavallısınız" ifadelerini kullandı.