Erdoğan: Külhanbeyi gibi elinde tespihle baskın yapan polisi seyir mi edeceğiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulndu. Erdoğan, "Son günlerde olan bu olay uluslararası boyutları olan, yerel taşeronları olan bir operasyondur. Bu operasyon hükümete karşı atılmış bir adımdır. Şu hale bakın. Yürütmenin mensubu bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde bacak bacak üstüne atacak, eline tespihi alacak külhanbeyi gibi. Bir de yemek ısmarlayacak bu nasıl bir iş. Bunu yapan yargı mensubunu seyir mi edeceğiz. Gereğini neyse bunu yaparız" dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde dün akşam yemekte bir araya geldiği milletvekillerine yaptığı konuşmada, bugün başlayacak Karadeniz gezisinde “hükümete yönelik operasyon” dediği bu soruşturmanın arkasındakilerle piyonlarını tek tek açıklayacağını söylemişti.

İşte Başbakan'ın Samsun'da yolsuzluk operasyonuna ilişkin konuşmasından satırbaşları:

Samsun’u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu an sizin bu davranışınız milletin bir yürüyüşünün en anlamlı buluşmasıdır. Hiç endişeniz olmasın dik duruyoruz, dik duracağız. Samsun kutlu yürüyüşlerin başlangıç noktasıdır. Sizin bugünkü duruşunuz 30 Mart içinde bir cevaptır. Siz bizleri hiç mahcup etmediniz, inşallah biz de sizlere mahcup olmayacağız.

'Yerel taşeronları olan bir operasyon'

Son günlerde olan bu olay uluslararası boyutları olan, yerel taşeronları olan bir operasyondur. Bu operasyon hükümete karşı atılmış bir adımdır. Ama bundan öte uluslararası ve artı ulusal bir boyutu olan bir operasyondur. Biz bundan yılmayacağız. 11 yıl önce göreve geldiğimizde milli gelirimiz 230 milyar dolardı. Bugün 800 milyar doları aşar hale geldi. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede milli geliri artırabilir misiniz?

'CHP demek kirlilik demektir'

Ünye’de detayları anlatacağım. Biz 11 yılda 17 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Ana muhalefetin genel müdürü çıkmış diyor ki çetelerden bahsediyor. Çete arıyorsan kendine bak. Rahşan Affı ile kurtuldun be. Bunların mazisi karanlık mazisi. Bu ülkeye bunlar zarardan başka ne yaptılar? CHP demek kirlilik demektir, karanlık demektir. Bu ülkede fikir, düşünce özgürlüğü CHP iktidarlığı döneminde büyük darbeleri yemiştir. Bu genel müdür karanlık geçmişini aydınlatacak. Daha çok beklersin. Çamur atmakla bir yere varamazsın. Biz Ak Partiyiz bunu böyle kabul edeceksin. Seni kabul etmende önemli değil. 30 Mart’ta halkımız karar verecek.

'Gerekli olanı yaparız'

Biz bu konularda rahatız. Tek derdimiz hukukçuların hukuka saygılı hareket etmesidir. Güdümlü hareket ettikleri zaman, o zaman siyasiler olarak yargı, yürütme neden var bu ülkede. Hepsi anayasaya göre çalışıyorlarsa sorun yok. Ama aykırı işlem yapıyorlarsa biz de gerekli olan yaparız.

'Evde yemek ısmarlayacak'

Yasalar aykırı emir veremez. Eğer siz kalkıp bu insanlara bu baskıları yapıp yargıyı yönlendirmeye çalışırsanız üzerimize düşeni yapacağız. Şu hale bakın. Yürütmenin mensubu bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde bacak bacak üstüne atacak, eline tespihi alacak külhanbeyi gibi. Bir de yemek ısmarlayacak bu nasıl bir iş. Bunu yapan yargı mensubunu seyir mi edeceğiz. Gereğini neyse bunu yaparız. Ak Parti bozulmuş çarkları düzeltmeye geldi bu ülkede.

'Sizleri ülkemizde tutma mecburiyetinde değiliz'

Batılı bunu gördüğü için attığımız adımlar nedeniyle sesiz devrim demiştir. Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içine giriyorlar. Onlar sesleniyorum: İşinizi yapın. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz. Eğer sizin büyükelçilerimiz de bu tür oyunların içine giriyorlarsa bize haber verin siz göndermeyin biz alırız.

Sizden bir şey istiyorum: Bütçeyi gördünüz değil mi? Her türlü hakareti yapan muhalefet kaç kişiyle bu bütçeye hayır dedi. 117 kişiyle…Bunlar toplam 212 kişi. 318 oyla bütçesine sahip çıktı. Siz muhalefet olarak TBMM’de nasıl çalışılacağını bilmeyecek kadar zavallısınız.