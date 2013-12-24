ABD: Tansiyonu yükseltmek istemiyoruz, sonuçları ağır olur

Türkiye’deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu ABD’yi hedef alan açıklamalarının ardından Washington sessizliğini bozdu. Büyükelçi Ricciardone’nin Türkiye’de hükümet çevreleri tarafından hedef haline getirilmesi üzerine konuşan üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, “Tansiyonu yükseltmek istemiyoruz. Bunun sonuçları ağır olur” dedi.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Türkiye’de geçen hafta başlayan ve iki bakanın oğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü dahil çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla devam eden rüşvet operasyonu sonrası Başbakan Erdoğan ve Ak Parti çevrelerinin ABD’yi suçlaması üzerine Obama yönetimi sessizliğini bozdu. ABD’nin Ankara’daki büyükelçisi Frank Ricciardone’nin operasyonun arkasındaki isim olarak sunulup hedef haline getirilmesi sonrası, ABD’nin buna izin vermeyeceği belirtildi.

Hürriyet’e bilgi veren üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Biz tansiyonu yükseltmek istemiyoruz. Bunun sonuçları olur” diyerek ikili ilişkilerin bundan göreceği zarara da vurgu yaptı. Yetkili, ilişkilerin ne şekilde etkileneceğini açıklamadı. Ancak birçok alanda devam eden Türk-Amerikan işbirliğinin yanı sıra, bu tür açıklamalar yüzünden Türkiye’de oluşacak anti-Amerikancı havanın da yönetimin en büyük kaygılarından biri olduğunu belirtti.

'Bir süre izleyeceğiz'

Özellikle hafta sonu hükümete yakın dört gazetenin birden Ricciardone’yi hedef alan sözleri sonrası bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten ve Ricciardone’nin Twitter mesajlarını beraber hazırladıklarını aktaran yetkili, hem Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan hem de Ankara’daki Türk yetkililer nezdinde Ricciardone ve ABD’ye yönelik suçlamalardan duyulan rahatsızlığın Ankara’ya aktarıldığını belirtti. Bu yapılan özel görüşmelerin içeriğini açıklamayacağını belirten yetkili, sonrasında Başbakan ve Türk Hükümeti’nin bu konudaki tonunu yumuşatmış olmasını ise bir süre daha takip edeceklerini belirtti. Yetkili, bunun ne kadar bir süreye işaret ettiğini ise belirtmedi.

'Saldırılar rahatsız edici'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Noel Clay ise Ricciardone’ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk medyasının bazı unsurları tarafından büyükelçimize, uluslararası medya temsilcilerine ve Amerikalı birey ve zümrelere yönelik devam eden yanlış ve karalayıcı saldırıları son derece rahatsız edici buluyoruz. Umarız, Türk hükümeti bu saldırıları doğru kabul etmez ve kınar ve hayati ölçüde önemli olan ilişkimizi partizan politik çabalardan sıyırır” diye konuştu.

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