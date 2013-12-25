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ABD: Saldırılar rahatsız edici

ABD'den yolsuzluk operasyonları sonrasında bazı gazetelerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve ABD ile ilgili çıkan haberlere yanıt geldi

25 Aralık 2013 09:39

ABD'den İstanbul'da 17 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile iddiaları rahatsız edici bulduklarını söyledi. Jen Psaki, "Türk medyasının bazı unsurlarında büyükelçimiz, diğer üst düzey Amerikalı yetkililer, uluslararası medya temsilcileri ile özel Amerikan vatandaşları ve grupları hakkında devam eden temelsiz saldırıları derinden rahatsız edici buluyoruz" dedi.

Psaki, şunları kaydetti:

"Bazı Türk medyasında, büyükelçimiz, diğer üst düzey Amerikalı yetkililer, uluslararası medya temsilcileri ile özel Amerikan vatandaşları ve grupları hakkında devam eden temelsiz saldırıları derinden rahatsız edici buluyoruz. Türk yetkililere, Amerikalı yetkililer hakkındaki bu tür iddialara dair endişelerimizi ilettik.

Türk yetkililer, büyükelçi Ricciardone dahil, Amerikalı yetkililere karşı bu tür yanlış suçlamalara itibar etmedikleri noktasında bizi temin ettiler. Türk hükümetinin görüşleri hakkında daha fazla soru için sizi Türk hükümetine yönlendiriyoruz."

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