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Kadın yolcunun yüzüne boşalan Metro Turizm muavini tutuklandı

Muavin, skandal olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

28 Mayıs 2016 02:33

Metro Turizm'e ait otobüste yaşanan cinsel saldırının faili muavin G.G. savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muğla'dan İstanbul'a seyahat eden Metro Turizm otobüsünde üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan muavin G.G savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

Milliyet'in haberine göre muavin G.G. cezaevine gönderildi.

Eskihisar Jandarma Karakolu'ndaki ifadesinde suçlamaları reddeden G., şirket yetkililerine ise "Şeytana uydum yaptım" sözleri ile suçunu itiraf etmişti. Gökhan G., Gebze Adliyesi'nde ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.

 

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