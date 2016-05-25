Metro Turizm muavini otobüste mastürbasyon yaptı, yolcunun üstüne boşaldı!

Ekşi Sözlük'te "ldkamlkamd" adlı yazarın Metro Turizm'le ilgili gündeme getirdiği bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Ekşi Sözlük yazarı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a seyahat eden 483465 sefer sayılı Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavinin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına geldiğini ve masturbasyon yaparak yüzüne boşaldığını yazdı. Kadının uyanıp çığlık atması sonrası muavinin "Su döküldü" diyerek kendini savunduğu belirtildi. Skandal olay üzerine otobüse olay yeri inceleme ve 1 jandarma çağrıldığını yazan Ekşi Sözlük yazarı, mağdur üniversite öğrencisinin kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Polise gerekli örnekler verilip suç duyurusunda bulunmuş arkadaşım. Bizi nelerin beklediği, adamın ceza alınca içerde yatıp yatmayacağı, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikrimiz yok" dedi.

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk olayı doğruladı ve "Bir kadın yönetici olarak bunu kabul edebilmem, hazmedebilmem mümkün değil" dedi.

Ekşi Sözlük'te gündem olan o yazının tam metni şöyle:

"Metro turizm 24.05.2016 tarihinde 19:15'te muğla'dan istanbul'a seyahat eden 483465 sefer sayılı otobüste yaşanan olaydır.

Feribot ile istanbul yönüne geçerken gece 05:40'te uyuyan lisans öğrencisi kızın koltuğunun başına gelip elinde gazete parçası ve plastik bardak ile mastürbasyon yapan muavinin kızın suratına boşalıp, ardından uyanıp çığlık atınca da su döküldü gibisinden absürd savunmalarla otobüsten çekip gitmesi sonucu yaşanmıştır. işin komiği, kız suratında 1 saat jandarma ve olay yeri inceleme gelene kadar suratında adamın pisliği ile beklemek zorunda kaldı. polise gerekli örnekler verilip suç duyurusunda bulunmuş arkadaşım. bizi nelerin beklediği, adamın ceza alınca içerde yatıp yatmayacağı, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikrimiz yok. bilgi verecek olan var ise mesaj bekliyorum. üzgünüm ama gerçek olmadığını okuyamayacaksınız. ben otobüste değildim, kız arkadaşımın başına geldi, kendisi yanımda. bir kısmınız da..."

Metro Turizm doğruladı

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk, Odatv'ye olayı doğrularken, muavin hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

Çiğdem Öztürk şu açıklamayı yaptı:

“Olay doğru. Bir kadın yönetici olarak bunu kabul edebilmem, hazmedebilmem mümkün değil. Yasaların bize tanıdığı her türlü imkanı tanıyarak, hukuki manada söz konusu şahsa her türlü yaptırımı yaparken; diğer taraftan biliyorum bunun telafisi olmaz ama müşteki olan yolcumuzun psikolojik durumunu düzeltebilmek için, psikolojik destek dahil elimden ne geliyorsa yapacağım bu olayı unutturabilmek için, ama biliyorum unutulmayacak. İnanın bu ahlaksız şahsın olduğu tarafta değiliz."

Muavin serbest bırakıldı

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre de, bir ay kadar otobüste muavin olarak çalışmaya başlayan G.'nin Eskihisar Jandarma Karakolu'ndaki ifadesinden sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan Metro Turizm konuyla ilgili şu özür mesajını yayınladı:

"25.05.2016 tarihinde sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan haber, başta Metro Turizm Yönetimi olacak şekilde tüm kurum çalışanları, iş ortakları ve ilgili paydaşları tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmış ve kınanmış olup konu ile ilgili olarak Kamuoyu’nu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu haberde adı geçen çalışan ile ilişkimiz kesilmiş ve konu tüm boyutları ile incelenmesi adına Adli Makamlara iletilmiştir. Metro Turizm olarak her aşamasını son derece büyük bir ciddiyetle takip etmekte olduğumuz talihsiz olay ile ilgili olarak başta yolcumuzdan ve tüm yolcularımızdan özür diler benzeri bir olayın yaşanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını bilgilendirmek isteriz. Talihsiz konuya maruz kalmış olan yolcumuzun her türlü mağduriyetinin giderilmesi konusunda tüm gayret ve çabalar gösterilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."