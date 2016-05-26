Otobüste yolcunun yanında mastürbasyon yapıp yüzüne boşalan Metro Turizm muavini: Şeytana uydum

24 Mayıs 2016 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a seyahat eden 483465 sefer sayılı Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavin, üniversite öğrencisi kadının uyuduğu sırada yanına gelerek ve masturbasyon yaparak yüzüne boşalmasıyla ilgili "Şeytana uydum" dedi.

Olay ile ilgili şirketten 'özür' açıklaması gelirken Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım, "Bu vahim olaydan gerekli dersleri alacağız" dedi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, G.G. başlangıçta durumu inkar etti. Ancak, şirket yetkililerinin devreye girmesi ile G.G. suçunu itiraf etti. Şirkettin üst düzey bir yetkilisinin telefonla konuştuğu G.G. yetkili ile başlangıçta tereddütlü konuştu.

"Şeytana uydum yaptım"

Şirket yetkililerinin "Bak eğer olay doğru ise zaten adli tıpta ortaya çıkar. Doğrusu ise söyle değilse de söyle" sözünden sonra G.G. "Şeytana uydum yaptım abi" dedi.

Dövmek istediler

Bu ifadeden sonra, edinilen bilgilere göre G.G., başka otobüs şoförleri tarafından dövülmek istendi. Ancak, İstanbul'da yaşadığı öğrenilen G.'nin olay yerinden uzaklaşması sağlandı.

Aynı zamanda Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı da olan Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Bir kez daha, bu yaşananlardan dolayı, kurumum adına, genç kızımızdan ve kamuoyundan özür diliyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Başlangıçta, ihtimal veremedik. Akıl almaz bir olay gibi geldi. Çünkü düşünün, otobüsün içinde bir sürü insan oluyor ve böyle bir olay yaşanacak... Ancak, maalesef böyle dehşet bir olay yaşanmış. Biz başlangıçta, bu olayın doğrudan mağduru olan kızımız ile temasa geçtik. Kendisine de, her türlü yanında olduğumuzu ilettik. Bu olayı yaşayan benim kızım da, torunum da olabilirdi. Biz dün tarihi bir gün yaşadık, şirket olarak da toplum olarak da. Bu toplumsal bir hastalık ve toplumsal bir olay. Buna, doğru ve etkili bir sistem ile çözüm bulabiliriz" dedi.

"Doğru ve yerinde olan eleştirilerden yararlanıyoruz" diyen Mustafa Yıldırım açıklamasının devamında "Dünden beri, sosyal medyada, internet sitelerinde yer alan haber ve yorumları tek tek alıyoruz. Bütün bu eleştiri ve önerileri birer eğitim konusu yapacağız. Bir yıl önce kurduğumuz Metro Akademi'de, tüm personeli eğitimden geçiriyoruz. Ancak bu son olay ışığında bu eğitimleri daha etkin bir hale getireceğiz. En temel işimiz bu artık. Bu hasta ruhlu bir anlayış sonuçta. Bu hastalıkları da, eğitimle aşabilir ve bunları topluma kazandırmamız gerekir. Dün, olay ortaya çıktıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan da beni aradı. Olayın doğruluğunu sordu. Daha sonra, bu yönde alınacak güvenlik önlemlerini ve bir takım eğitim faaliyetlerini konuştuk. Bu olayın yaşandığı otobüste kamera bulunmuyordu. Şahıs otobüsü olduğu için ancak bundan böyle, günde 60 bin kişiyi taşıyan bin 600 otobüsümüze bu yöndeki gerekli tedbirleri alacağız. Tüm yolcularımızın canı malı bize emanet. Başta genç kardeşimiz olmak üzere hepimiz çok kötü bir olay yaşadık" dedi.