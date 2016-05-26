Metro Turizm'in patronu: Paralel ve sol basın anlayamamış, sapıklığı bile işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz!

Metro Turizm'in otobüsünde görevli bir muavinin, 24 Mayıs'ta 483465 sefer sayılı otobüste üniversite öğrencisi kadının uyuduğu sırada yanına gelerek masturbasyon yapıp yüzüne boşalmasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk, , "Paralelci pislikler vatan haini olduğunuzu biliyoruz hizmetin selameti için mi Metro ile uğraşıyorsunuz vallahi sizden her şey beklenir" dedi. Bu açıklamanın sosyal medyada tartışılması üzerine Öztürk bu kez de, "Bu beyinsiz paralel ve sol basın atıgım tweeti anlayamamış. 'paralel yapmış' diye haber geçiyorlar. Sapıklığı bile işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz! Olayın ardından yapılan saldırıları 'kim yaptı'diye sormak aklınıza gelmiyor mu?" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Ekşi Sözlük'te "ldkamlkamd" adlı yazarın Metro Turizm'le ilgili gündeme getirdiği bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Ekşi Sözlük yazarı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a seyahat eden 483465 sefer sayılı Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavinin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına geldiğini ve masturbasyon yaparak yüzüne boşaldığını yazdı. Kadının uyanıp çığlık atması sonrası muavinin "Su döküldü" diyerek kendini savunduğu belirtildi. Skandal olay üzerine otobüse olay yeri inceleme ve 1 jandarma çağrıldığını yazan Ekşi Sözlük yazarı, mağdur üniversite öğrencisinin kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Polise gerekli örnekler verilip suç duyurusunda bulunmuş arkadaşım. Bizi nelerin beklediği, adamın ceza alınca içerde yatıp yatmayacağı, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikrimiz yok" dedi.

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk olayı doğruladı ve "Bir kadın yönetici olarak bunu kabul edebilmem, hazmedebilmem mümkün değil" dedi.

Metro Turizm muavini otobüste mastürbasyon yaptı, yolcunun üstüne boşaldı!

Otobüste yolcunun yanında mastürbasyon yapıp yüzüne boşalan Metro Turizm muavini: Şeytana uydum